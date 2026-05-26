PV Sindhu and Lakshya Sen: जेतेपदाचा दुष्काळ संपणार? सिंगापूर ओपनमध्ये पी. व्ही. सिंधू आणि लक्ष्य सेन रचणार इतिहास!

सिंगापूर : सिंगापूर ओपन सुपर ७५० या बॅडमिंटन स्पर्धेला उद्यापासून (ता. २६) सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाची मदार पी. व्ही. सिंधू व लक्ष्य सेन या दोन खेळाडूंवर असणार आहे. या दोन खेळाडूंकडून सातत्यपूर्ण कामगिरीची अपेक्षा केली जात असून, जेतेपदाचा दुष्काळही त्यांना संपवायचा असणार आहे..लक्ष्य सेन याने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत विजेता होण्याचा मान संपादन केला असून, मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेचे जेतेपदही त्याने आपल्या नावावर केले होते. तिथपासून मात्र लक्ष्य सेन याला एकाही स्पर्धेचे जेतेपद पटकावता आलेले नाही. .Thailand Open: सात्त्विक-चिरागचा थायलंड ओपन विजयासाठी संघर्ष; ३-गेममध्ये इंडोनेशियावर मात; सलामीला पिछाडी, दुसऱ्या गेममध्ये कलाटणी; सात्त्विक-चिरागची दमदार लढाई.ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये त्याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. लक्ष्य सेन आता सिंगापूर ओपनमध्ये अजिंक्यपद पटकावण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावेल यात शंका नाही. सलामीच्या लढतीत लक्ष्य सेन याला चीनच्या लू गुआंग झू याचा सामना करावयाचा आहे..महिला एकेरीमध्ये पी. व्ही. सिंधू हिच्यासमोर इंडोनेशियाच्या पुत्री कुसुमा वरदानी हिचे आव्हान असणार आहे. यंदाच्या मोसमात थायलंड ओपनमध्ये तिला उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारता आली होती. मात्र जेतेपदापासून तिला दूरच राहावे लागले आहे..Thailand Open: लक्ष्य सेन, पी. व्ही. सिंधूच्या कामगिरीवर लक्ष; थायलंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा आजपासून; आयुष शेट्टीकडूनही अपेक्षा.आयुष, श्रीकांतही लढणारपुरुषांच्या एकेरीमध्ये लक्ष्य सेन याच्यासह किदांबी श्रीकांत, एच. एस. प्रणोय या अनुभवी खेळाडूंसह आयुष शेट्टी हादेखील बॅडमिंटन कोर्टवर उतरणार आहे. आयुष शेट्टी-व्हिक्टर लेई, किदांबी श्रीकांत-लोह कीन येव आणि एच. एस. प्रणोय-जॉनाथन ख्रिस्ती अशा लढती रंगणार आहेत. महिला एकेरीमध्ये उन्नती हुडा व मालविका बन्सोड यांना मोलाची कामगिरी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.