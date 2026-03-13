IPL पूर्वी सनरायझर्सला मोठा झटका! पाकिस्तानी फिरकीपटूला संघात घेतल्यामुळे तणाव वाढला, अधिकृत X खाते निलंबित

द हंड्रेड स्पर्धेच्या पुरुष खेळाडू लिलावात सनरायझर्स लीड्सने पाकिस्तानी ‘मिस्ट्री स्पिनर’ अबरार अहमदला २ लाख ५५ हजार अमेरिकन डॉलर्सना आपल्या ताफ्यात सामील केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय मालकीच्या संघाने या स्पर्धेत प्रथमच पाकिस्तानी खेळाडूला करारबद्ध केल्याचे हे प्रकरण ठरले. मात्र, भारतात या निर्णयाला फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी सोशल मीडियावर सनरायझर्स आणि त्यांची मालकीण काव्या मारन यांच्यावर तीव्र टीका केली. राष्ट्रीय भावनांचा विरोध करणारे पाऊल उचलल्याचा आरोप करत त्यांनी फ्रँचायझीला जबाबदार धरले..गुरुवारच्या लिलावादरम्यान काव्या मारन मुख्य प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरींसोबत लिलावाच्या टेबलावर बसलेल्या दिसल्या. लिलावापूर्वीच पाकिस्तानी खेळाडूंवर अनौपचारिक बंधन असल्याची चर्चा जोरात होती. त्यामुळे भारतीय मालकीच्या चार संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंसाठी बोली लावणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. सनरायझर्सने अबरारला ट्रेंट रॉकेट्सशी झालेल्या कडवी बोली लढाईत मागे टाकून आपल्या संघात घेतले. हा निर्णय घेताना फ्रँचायझीने वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अबरारचा सामना केलेल्या खेळाडूंचा सल्ला घेतला होता. प्रशिक्षक व्हेटोरी यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानी खेळाडू घ्यायचा की नाही याबाबत संघात कोणतीही अंतर्गत बैठक झाली नव्हती. केवळ कामगिरी आणि उपलब्धतेच्या आधारे हा निर्णय झाला..Account suspendedकरार झाल्यानंतर काही तासांतच सनरायझर्स लीड्सचे अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खाते निलंबित करण्यात आले. प्लॅटफॉर्मकडून याचे कोणतेही स्पष्ट कारण सांगण्यात आले नाही. खाते उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘Account suspended’ असा संदेश दिसतो. ‘एक्स’ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खात्यांना अशा प्रकारे निलंबित करते, असे समजते..IPL 2026 Schedule: मुंबई इ़ंडियन्ससाठी 'हे' वेळापत्रक लकी ठरणार! २०१९ नंतर जुळून आलाय योगायोग, सहावी ट्रॉफी आपलीच.यापूर्वी भारतीय माध्यम समूह सन टीव्हीने गेल्या वर्षी द हंड्रेड स्पर्धेतील लीड्स फ्रँचायझी (पूर्वी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स) पूर्णपणे ताब्यात घेतली होती. यासाठी इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाकडून ४९ टक्के तर यॉर्कशायरकडून ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला होता. सर्व आठ फ्रँचायझींनी लिलावापूर्वी खेळाडू निवडीसाठी फक्त कामगिरी, उपलब्धता आणि संघाच्या गरजांवरच भर देण्याचे वचन दिले होते..चाहत्यांमध्ये असंतोष वाढलासनरायझर्सची फ्रँचायझी सनरायझर्स हैदराबाद (आयपीएल) आणि सनरायझर्स ईस्टर्न केप (एसए२०) यांनी यापूर्वी कधीही सक्रिय पाकिस्तानी खेळाडूला संघात घेतले नव्हते. तरीही या लिलावात अबरारला सामील करण्याचा निर्णय घेतल्याने चाहत्यांमध्ये असंतोष वाढला. अबरार हा लिलावात विकला जाणारा दुसरा पाकिस्तानी खेळाडू ठरला. त्याच्या आधी उस्मान तारिक याला बर्मिंगहॅम फिनिक्सने १ लाख ८७ हजार डॉलर्सना करारबद्ध केले होते..कठीण प्रसंगयापूर्वी अनेक पाकिस्तानी खेळाडूंनी आयपीएल फ्रँचायझींच्या मालकीच्या टी-२० लीगमध्ये जगभरात खेळले आहेत. मात्र, दोन्ही देशांमधील तणावामुळे २००८ नंतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय पाकिस्तानी खेळाडूला आयपीएलमध्ये संधी मिळालेली नाही. सनरायझर्सचा हा निर्णय आयपीएल हंगामापूर्वीच फ्रँचायझीला मोठा तणाव देत आहे. सोशल मीडियावरील टीका आणि खात्याचे निलंबन यामुळे फ्रँचायझीला पुढील काही दिवस कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागणार आहे..IPL ची 'गुगली'! RCB चा पहिला सामना चिन्नास्वामीवर होईल, असे BCCI ने जाहीर केले खरे; पण, तिथे होईलच याची खात्री नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.