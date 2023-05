Suryakumar Yadav : लाईव्ह मॅचदरम्यान सुर्यकुमार यादवचा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल

आयपीएल 2023 मध्ये 42 व्या सामना मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळवला गेला होता. दरम्यान, सामन्यातील अनेक क्षणांचे व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहेत. अशातच सुर्यकुमार यादवचा एका धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे. (Suryakumar Yadav uses abusive words after being dismissed off a brilliant catch video goes viral )

राजस्थानने मुंबई इंडियन्सला 20 ओव्हरमध्ये 212 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मुंबई इंडियन्ससमोर अखेरच्या षटकात विजयासाठी १७ धावांची आवश्‍यकता असताना टीम डेव्हिडने जेसन होल्डरच्या गोलंदाजीवर सलग तीन चेंडूंवर तीन षटकार खेचून मुंबई इंडियन्सला ६ विकेट राखून दणदणीत विजय मिळवून दिला.

या सामन्यादरम्यान एक घटना घडली ज्यामध्ये सुर्यकुमार यादव शिवीगाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. राजस्थानविरुद्ध सूर्याने विस्फोटक खेळी केली. मात्र, मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात सुर्या कॅच आऊट झाला. राजस्थान रॉयल्सच्या संदीप शर्मानं यादवचा शानदार झेल घेत त्याला पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला.

मात्र, या कॅचनंतर सूर्यकुमार यादव रागाने काहीतरी पुटपुटताना दिसला. पॅव्हेलियनमध्ये परतत असताना सूर्याच्या चेहऱ्यावर नाराज स्पष्ट दिसत होती. सूर्याने रागाच्या भरात शिवीगाळ केली, असा आरोप करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होताना दिसतोय.

8 सामन्यात 4 विजयासह मुंबई इंडियन्स 7 व्या क्रमांकावर पोहचली आहे. तर राजस्थानच्या संघाची घसरगुंडी झाली आहे. सध्या गुजरात टायटन्स 8 सामन्यातील 6 विजयासह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे.