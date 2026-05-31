Vinesh Phogat: संपूर्ण सिस्टीम विरुद्ध एकटी विनेश! पराभवानंतर फोडला टाहो; म्हणाली, 'कोणीच माझ्या पाठीशी...

नवी दिल्ली : उच्च आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई जिंकून 'आखाड्यात' उतरलेली कुस्तीपटू विनेश फोगाटचा चाचणीत पराभव झाला. त्यामुळे आशिया क्रीडा स्पर्धेसाठी पुनरागमन करण्याचे तिचे स्वप्न भंगले. पराभूत झाले असले तरी मी अपयशी ठरले नाही, असे मत तिने सामन्यानंतर व्यक्त केले..भारतीय कुस्ती क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या या चाचणी सामन्यात विनेशचा चुरशीच्या उपांत्य लढतीत मीनाक्षी गोयतकडून ४-६ असा पराभव झाला. मी अपयशी ठरले, असे मला अजिबात वाटत नाही. मी संपूर्ण सिस्टीमच्या विरोधात लढत होते. प्रत्येक पावलावर संघर्ष करीत होते. मला न्याय मिळत नव्हता. कोणी खेळाडूही माझ्या पाठीशी उभे राहिले नाहीत. मी पुन्हा येईन, असा निर्धार व्यक्त करीत विनेशने चाचणीचे ठिकाण सोडले. २०२४ मधील पॅरिस ऑलिंपिक स्पर्धेतील मानहानिकारक नामुष्कीनंतर विनेश प्रथमच आखाड्यात उतरली. पहिल्या फेरीत सहज विजय मिळवल्यानंतर तिची परीक्षा कठोर विनेश फोगाट आणि निशू यांच्यातील लढतीची चुरस होत गेली..Vinesh Phogat: विनेश फोगाटला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! कुस्ती फेडरेशनच्या 'त्या' निर्णयावर कोर्ट ठेवणार लक्ष.उपात्यपूर्व सामन्यात निशू कुमारीविरुद्ध विजय मिळवताना काही वाद निर्माण झाले होते. पण आशियाई चॅम्पियन्सशिप स्पर्धेतील रौप्य पदक विजेत्या मीनाक्षी गोयतसमोर विनेशची हार झाली. पण त्यातही तिचा संघर्ष लक्षवेधक होता..सर्वोच्च न्यायालयानेही विनेशच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर या चाचणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यातही भारतीय कुस्ती महासंघाने तिच्यावर 'डाव' टाकण्याचा प्रयत्न केला. २०२४ मधील पॅरिस ऑलिंपिक स्पर्धेत ती ५० किलो गटात खेळली होती. त्यामुळे चाचणीतही तिने ५० किलो गटातच खेळायला हवे, असा हट्ट कुस्ती महासंघाने धरला होता. विनेशला ५३ किलो गटात खेळायचे होते. अखेर महासंघाचे अध्यक्ष संजय सिंग यांनी तिला ५३ किलो गटात खेळण्यास परवानगी दिली..उपांत्यपूर्व फेरीतील ड्रामा या गटातील वजन चाचणीत विनेशचे वजन ५३.९ किलो भरले. पहिल्या फेरीत तिने ज्योती हिचा ७-१ असा पराभव केला. मात्र उपांत्यपूर्व फेरीत मोठा ड्रामा होत होता. निशूविरुद्धची ही लढत वादग्रस्त ठर होती. निशूने चार गुणांची आघाडी घेतली. नंतर ५-० असे वर्चस्व मिळवले. काही तांत्रिक मुद्दे आणि गुणांकन पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे अनेकदा मोठे व्यत्यय आले. .Vinesh Phogat: साक्षी मलिकचा विनेशला पाठिंबा;परदेशात नवमातांना पुनरागमनासाठी नियम शिथिल; आपल्याकडे अडवणूक.विनेशने आपला अनुभव पणास लावत बाजी पलटवण्यास सुरुवात केली आणि आघाडी मिळवली. एका क्षणी विनेशने निशूला अस्मान दाखवले, असा समज झाल्यामुळे विनेशचे पती सोम्बिर राठी आणि त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली. परंतु रेफ्रीने चुकीच्या पद्धतीने शिट्टी वाजवली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगत विनेशचा विजय मिळू दिला नाही. अखेर तिने ७-६ अशी बाजी मारली. उपांत्य सामन्यात मीनाक्षीविरुद्ध विनेशला अगोदरच्या लढतीऐवढी ऊर्जा दाखवता आली नाही. त्यामुळे तिचा ४-६ असा पराभव झाला.