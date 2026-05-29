Vinesh Phogat: विनेश फोगाट प्रकरणात अचानक मोठं वळण! हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात कुस्ती संघटना थेट सुप्रीम कोर्टात, नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली : नवी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या निवड चाचणी सहभागी करण्यात यावे, असा आदेश देण्यात आला होता; मात्र भारतीय कुस्ती संघटनेकडून आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे..भारतीय कुस्ती संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २२ मे रोजीचा आदेश 'बेकायदेशीर' असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने विनेश फोगाटच्या बाजूने आदेश देण्यापूर्वी भारतीय कुस्ती संघटनेला सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, असा दावा केला आहे. .Harshwardhan Sadgir : ऑलिंपिकपर्यंत पोहचायचे असल्यास 'मॅट' वरील कुस्तीकडे लक्ष द्यायला हवे; सरकारी नोकरी स्वीकारणार.भारतीय कुस्ती संघटनेने म्हटले आहे, की जाहीर करण्यात आलेल्या निवड निकषांनुसार विनेश फोगाट पात्र नसतानाही तिला आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या निवड चाचण्यांत सहभागी होण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच आंतरराष्ट्रीय बहुक्रीडा स्पर्धांसाठी खेळाडूंची निवड करणे, हा संबंधित राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाचा अधिकार आहे आणि न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. .Vinesh Phogat: खेळाडूंविरुद्ध सूडबुद्धीने वागू नका...!" हायकोर्टाने कुस्ती संघटनेला झापले; विनेश फोगाट प्रकरणात मोठा ट्विस्ट.नियमानुसार पात्रता भारतीय कुस्ती संघटनेने पार्श्वभूमी सांगताना म्हटले, की विनेश फोगाटने डिसेंबर २०२४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. दरम्यान, जागतिक कुस्ती संघटना आणि वाडा नियमांनुसार निवृत्तीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या खेळाडूला सहा महिन्यांमध्ये अनिवार्य डोप चाचणी आणि वास्तव्याचा ठावठिकाणा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतरच तो किंवा ती स्पर्धेसाठी पात्र ठरते.