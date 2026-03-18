Virat Kohli vs Gautam Gambhir: किक्रेटच्या मैदानावर WWE... IPL मधील कोहली–गंभीरच्या फाईटचे किस्से, २०१३,२०१६, २०२३

क्रिकेटमध्ये काही क्षण असे असतात की स्कोअरकार्ड बाजूला पडतं… आणि नजरा फक्त दोन खेळाडूंवर खिळून राहतात. Virat Kohli आणि Gautam Gambhir यांचं नातं असंच… यांच्यात मैदानावर ठिणगी पडली की ज्वाला उठते. हा किस्सा फक्त भांडणाचा नाही, तर त्या क्षणांचा आहे जेव्हा भावना खेळावर भारी पडतात....११ एप्रिल २०१३. बेंगळुरूचा चिन्नास्वामी स्टेडियम. संध्याकाळचं वातावरण, प्रेक्षकांचा गोंगाट, आणि RCB vs KKR सामना. सगळं सुरळीत चाललं होतं… विराट कोहली सेट झाला होता. बॅटिंगमध्ये टेम्पो होता. पण ३५ धावांवर लक्ष्मीपति बालाजीच्या चेंडूवर त्याचा शॉट हवेत गेला… कव्हरवर मॉर्गनने त्याचा कॅच पकडला आणि तो बाद झाला... इतकंच, घडलं...पण खरी गोष्ट इथून सुरू झाली.विराट कोहली पॅव्हेलियनकडे चालत होता. साधारणपणे बॅट्समन आउट झाला की तो शांतपणे परत जातो. पण त्या दिवशी KKR चे खेळाडू थोडे जास्तच उत्साहात होते. कव्हरच्या भागात उभा असलेला गौतम गंभीर काहीतरी बोलला, नेमकं काय, ते कॅमेऱ्यात कैद झालं नाही, पण टोन पुरेसा होता. यामुळे विराट थांबला कारण त्यालाही ते झोंबलं होतं... पुढच्या क्षणात त्याने साउथच्या अॅक्टरसाखी दिशा बदलली. अन् पॅव्हेलियनकडे न जाता तो सरळ गंभीरकडे वळला. दोघे ऐकमेकांच्या अंगावर आले... आता काय क्रिकेट सोडून WWE सुरु होते की काय? असं स्टेडीयम मधल्या प्रेक्षकांना वाटंल....दोघांच्या डोळ्यात डोळे. चेहऱ्यावर राग. आवाज चढले. हातवारे सुरू झाले. काही सेकंदातच दोघांमधील अंतर शून्य झालं, जणू दोघे भिडणारच होते. तेवढ्यात राजत भाटिया धावत आला. त्याने कोहलीला पकडलं, मागे ओढलं. दुसऱ्या बाजूने काही खेळाडू गंभीरला आवरत होते. काही सेकंदात सगळं थांबलं… पण जे घडलं ते थेट टीव्हीवर लाखो लोकांनी पाहिलं होतं.हा फक्त वाद नव्हता. तर ही सुरुवात होती कारण, २०१३ नंतर दोघे पुन्हा समोरासमोर आले, पण यावेळी भांडण उघडपणे फुटलं नाही, पण ते हळूहळू चहासारखं उकळत राहिलं.कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर RCB vs KKR मॅचमध्ये गंभीरने बॉल aggressively non-striker's end कडे फेकला, जिथे विराट कोहली क्रिजमध्ये उभा होता, run पूर्ण झालेला होता, run-out ची शक्यता देखील नव्हती, म्हणजे गंभीरने हा आगाऊपणा मुद्दाम केला होता, जसा २०२६ वल्डकपमध्ये अर्शदीपने डॅरीयल मिशेलला मारला, हे अनावश्यक आक्रमक वर्तन होतं.आता गंभीरवर देखील कोहलीने लगेच प्रतिक्रिया दिली. शब्दांची जोरदार फेकाफेक झाली. अंपायर मध्ये पडले. पुढं खेळ सुरू राहिला… पण वातावरण तणावाचं झालं होतं..दुसऱ्या मॅचमध्ये, बंगळुरूमध्ये, KKR जिंकली. कोहली डगआउटमध्ये बसला होता. निराश, रागावलेला. अचानक त्याने खुर्चीला जोरात लाथ मारली. २०१६ मध्ये दोघांमध्ये एवढं मोठा स्फोट काही झाला नाही, लक्षात घ्या की २०१३ ची ठिणगी अजून विझलेली नव्हती... त्यामुळे जाऊया१ मे २०२३ मध्ये थेट लखनऊला... LSG vs RCB मॅच सुरु होती. LSG चे mentor गौतम गंभीर, RCB चा स्टार विराट कोहली. मॅच खूप tight होती. पण लोक वाट फाईटची बघत होते.मॅचमध्ये विराट कोहली खूप aggressive batting करत होता. शेवटी RCB ने १८ धावांनी विजय मिळवला. पण खरी कथा शेवटच्या ओव्हरनंतर सुरू झाली. नवीन-उल-हक आणि अमित मिश्रा बॅटींग करत होता. मॅचदरम्यानच कोहली आणि नवीन-उल-हक यांच्यात शब्दांची चकमक झाली होती. पुन्हा हँडशेक लाइनमध्ये दोघे पुन्हा समोर आले. हात मिळवला… हाताची पण पकड सैल नव्हती. तिथं पुन्हा शाब्दीक वाद झाले..विराट अक्षरशः नवीनकडे आक्रमकपणे चाल करत होता. तेवढ्यात मेंटर म्हणून गौतम गंभीर धावत आला आणि त्याने विराटला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण परिस्थिती शांत होण्याऐवजी दोघांमध्ये समोरासमोर तुफान वाद झाला. गंभीरने ठामपणे सांगितलं, "नो वन कॅन कम अँड वॉक ओव्हर माय प्लेयर्स" विराटही तितकाच तापलेला होता; दोघे एकमेकांकडे बोट दाखवत होते, शब्दांची फेकाफेक झाली आणि वातावरण पूर्णपणे पेटलं. शेवटी अमित मिश्रा आणि इतर खेळाडूंनी मध्ये पडत दोघांना वेगळं केलं, तेव्हा कुठे हा वाद आवरता आला. पण काही सेकंदात जे घडलं, त्याने पुन्हा २०१३ आठवलं.आज Gautam Gambhir टिम इंडायचे कोच आणि Virat Kohli RCB चा स्टार… पण क्रिकेटमधला हा किस्सा अजूनही आयपीएलचा क्लासिक ड्रामा आहे. कारण काही टक्कर स्कोअरकार्डवर लिहिलेल्या नसतात… त्या डोळ्यातल्या नजरेत, शब्दांच्या ठिणगीत आणि त्या एका क्षणात जिवंत राहतात.