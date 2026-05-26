Yashvi Patel: पहिल्या सेटमध्ये पिछाडीवर, तरीही मारली बाजी! पाहा कसं पुण्याच्या यश्वी पटेलने नागपूरच्या खेळाडूला धूळ चारली!

मुंबई : पुण्याची यश्वी पटेल व मुंबई उपनगरचा अर्जुन अलुगुवेली यांनी मुंबईत पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धेत (१९ वर्षांखालील) अजिंक्यपदाला गवसणी घातली. ग्रेटर मुंबई बॅडमिंटन संघटना आयोजित, बॅडमिंटन गुरुकुल प्रवर्तित आणि विलिंग्डन क्लब यांच्या यजमानपदाखाली ही स्पर्धा पार पडली..पुण्याच्या यश्वी पटेलने आपली मानांकित खेळाडूंना पराभूत करण्याची मालिका कायम राखत नागपूरच्या सातव्या मानांकित निशिका गोखले हिचा पराभव करून मुलींचे विजेतेपद पटकावले. सामन्यात सुरुवातीला पिछाडीवर पडलेल्या यश्वी पटेलने शानदार पुनरागमन करत दमदार खेळाच्या जोरावर ११-२१, २१-१५, २१-१२ असा विजय मिळवला..मुलांच्या १९ वर्षांखालील गटातील अंतिम सामन्यात मुंबई उपनगरच्या अव्वल मानांकित अर्जुन अलुगुवेलीने आपल्या लौकिकाला साजेसा खेळ करत नागपूरच्या द्वितीय मानांकित रुत्वा सजवानवर २१-१६, २१-१८ असा सरळ गेममध्ये विजय मिळवला..अक्षय, विकीला आशियाई स्पर्धेत सुवर्णडा नँग (व्हीएतनाम) : अक्षय टी. ढेरे आणि विकी या खेळाडूंनी आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेमध्ये (२३ वर्षांखालील) आपापल्या वजनी गटामध्ये सुवर्णपदक पटकावताना उल्लेखनीय प्रदर्शन केले..अक्षय ढेरे याने ५७ किलो वजनी गटात कझाकस्तानच्या येलमन अमनगेल्दी याच्यावर ४-२ असा विजय मिळवला आणि सुवर्णपदकाची कमाई केली. विकी याने ९७ किलो वजनी गटात उझबेकिस्तानच्या शेरझोड पोयोनोव याला ७-५ असे पराभूत करीत पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली.