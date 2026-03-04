FIFA World Cup अमेरिकेत! इराणची माघार की बंदी? स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह

Iran’s FIFA World Cup Participation Uncertain: आखातामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा मोठा परिणाम तीन महिन्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि सहयजमान अमेरिकेत होत असलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेवर होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेल्या इराणचा सहभागच अनिश्चित झाला आहे. फिफा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा १५ जूनपासून सुरू होत आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांत मिळून १०४ सामने होणार आहेत. यात इराण त्यांचे तीन साखळी सामने अमेरिकेत, दोन दोन सामने इंगलवूड, कॅलिफोर्निया आणि सिएटल येथे नियोजित आहेत. .FIFA World Cup 2026: अर्जेंटिनाची सलामी अल्जेरियाविरुद्ध; विश्वकरंडक फुटबॉल ड्रॉ, ११ जून ते १९ जुलै स्पर्धेचा कालावधी.आमच्याविरुद्ध एवढे मोठे युद्ध सुरू केल्यानंतर आणि सर्वोच्च नेत्यांसह अनेकांची हत्या केल्यानंतर आम्ही विश्वकरंडक स्पर्धेत सहभागी होऊ, असे वाटत नाही, असे इराणच्या फुटबॉल संघटनेचे महत्त्वाचे अधिकारी मेहदी ताज यांनी सांगितले. मेहदी हे आशिया फुटबॉल महासंघाचेही अध्यक्ष आहेत. इराण हा आशिया फुटबॉलमधील सर्वात ताकदवर संघ आहे. गेल्या आठपैकी सहा विश्वकरंडक स्पर्धांसाठी त्यांचा संघ पात्र ठरलेला आहे..फिफाची क्रमवारी २११ संघांची आहे, त्यात इराणचा संघ २०व्या स्थानी आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात वॉशिंग्टन येथे झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेच्या ड्रॉ कार्यक्रमात इराण संघाला वरचे स्थान देण्यात आले होते. त्यानंतर या कार्यक्रमात अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम यांचे आगमन होताच त्यांना फिफाचा शांतता पुरस्कार देण्यात आला; मात्र या ड्रॉ कार्यक्रमासाठी मेहदी ताज आणि इराणच्या काही फुटबॉल अधिकाऱ्यांना अमेरिकेचा व्हिसा देण्यात आला नव्हता. इराण बाद फेरीसाठी सहजपणे पात्र ठरू शकतील, असा ड्रॉ त्यांना मिळाला..अमेरिका बंदी घालणार?फुटबॉल विश्वातील या सर्वात मोठ्या स्पर्धेसाठी इराण आपला संघ पाठवणार नाही, की अमेरिका सरकार या संघावर बंदी घालून त्यांना आपल्या देशात प्रवेशबंदी करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, असे सांगत फिफाचे सरचिटणीस मथाईस ग्राफस्टॉर्म यांनी कोणतेही थेट भाष्य करण्यास नकार दिला..Fifa World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड कप विजेत्या संघाला मिळणार ४५० कोटी, एकूण ५८९५ कोटींची बक्षीस रक्कम जाहीर.इराणने स्वतःहून स्पर्धेतून माघार घेतली तर त्याचा मोठा आर्थिक फटका त्यांना बसू शकतो. स्पर्धेच्या ३० दिवसअगोदर माघार घेतली तर तीन लाख २१ हजार डॉलर आणि अखेरच्या क्षणी न खेळण्याचा निर्णय घेतला तर सहा लाख ४२ हजार डॉलरचा दंड फिफाकडून इराणला केला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर २०३०च्या स्पर्धेसाठी त्यांना पात्रता स्पर्धेतूनही वगळले जाऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.