Irani Football Players : इराणचा संघ अडचणीत; होणार कारवाई?

By

फिफा वर्ल्डकपमधील ग्रुप B च्या पहिला सामना इंग्लंड आणि इराण यांच्यात झाला. हा सामना सुरू होण्यापूर्वीच वादग्रस्त ठरला. आता इराणचा संघ अडचणीत येणार असल्याचे फुटबॉलच्या महाकुंभात बोलले जात आहे. इराणच्या फुटबॉल संघाने आपल्याच देशाचे राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार देत देशात सुरू असलेल्या सरकारविरोधी आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.( Irani Football Players May Get Jailed Players Refuse To Sing National Anthem Anti Hijab Protest )

होऊ शकते मोठी कारवाई

शासनाविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल खेळाडूंना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. इराणच्या राजवटीने फुटबॉल खेळाडूंविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याचा दावा केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या सरकारला आव्हान दिल्याबद्दल, इराणी खेळाडूंना तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, नजरकैदेत ठेवले जाऊ शकते.

तसेच, फुटबॉल बोर्ड स्वतःच बरखास्त केले जाऊ शकते, ज्यामुळे संघाला भविष्यातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते. अशा अनेक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा: गरज आहे पंढरपूर पुन्हा समतेचे पीठ होण्याची....

नेमकं काय आहे प्रकरण?

इराण हा गेल्या दोन महिन्यापासून देशांतर्गत आंदोलनाने पार हादरून गेला आहे. 16 सप्टेंबरला इराणच्या कुर्दिश वंशाच्या 22 वर्षीय माशा अमिनीचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू झाला होता. यानंतर इराणमध्ये आंदोलने सुरू आहेत. अमिनीला इस्लामिक रिपब्लिकच्या महिलांसाठीच्या ड्रेस कोडचा भंग केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या ड्रेसकोडमध्ये हिजाब घालण्याची सक्ती आहे.

दरम्यान, या घटनेचा निषेध म्हणून काही इराणी खेळाडूंनी राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार दिला. याचबरोबर आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून या खेळाडूंनी विजय साजरा करण्यास देखील त्यांनी नकार दिला आहे.

हेही वाचा: FIFA World Cup 2022 : इराणच्या संघाने स्वतःच्याच देशाचे राष्ट्रगीत म्हणण्यास का दिला नकार?

मागील वर्षीही असेच काहीसे घडले होते. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये झालेल्या T20 विश्वचषकादरम्यान असाच किस्सा घडला होता. क्रिकेट स्पर्धेच्या दोन महिने आधी तालिबानने काबूलवर कब्जा केला. या संघटनेने देशात शरिया कायदा आणि तालिबानी झेंडा लागू केला होता. पण अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाने स्कॉटलंडविरुद्धच्या मैदानावर अफगाणिस्तानचा झेंडा हातात घेतला. तालिबानच्या निषेधार्थ, खेळाडूंनी सामन्यापूर्वी त्यांचे राष्ट्रगीत गायले. त्यावेळी सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.