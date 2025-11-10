Ironman 703 Goa: उझबेकिस्तानचा बेलोसोव्ह, ब्रिटनची गॅरेट अव्वल; आयर्नमॅन ७०.३ स्पर्धेत सांघिक गटात भारतीय वायुदलाचा दबदबा

पणजी : उझबेकिस्तानचा कॉन्स्टंटिन बेलोसोव्ह व ब्रिटनची एली गॅरेट यांनी आयर्नमॅन ७०.३ स्पर्धेत अनुक्रमे पुरुष व महिला गटात अव्वल क्रमांक प्राप्त केला. सांघिक गटात भारतीय वायुदलाने दबदबा राखला. .या कठीण स्पर्धेत १.९ किलोमीटर सागरी जलतरण, ९० किलोमीटर सायकलिंग आणि २१.१ किलोमीटर धावण्याचा समावेश होता. खडतर अशा स्पर्धेला रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मिरामार समुद्रकिनारी बावटा दाखवून आरंभ केला. या वेळी पर्यटन संचालक केदार नाईक, स्पर्धा संचालक दीपक राज, स्पर्धेची सदिच्छा दूत अभिनेत्री सैयामी खेर, नील डिसिल्वा, सुनील मोरजकर यांची उपस्थिती होती. ३१ देशांतील सुमारे १३०० ट्रायथलिट्सनी स्पर्धेत भाग घेतला होता..INDW vs AUSW, World Cup: भारताचा सलग दुसरा पराभव! एलिसा हेलीच्या ऑस्ट्रेलियाने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत घडवला इतिहास.पुरुष गटात उझबेकिस्तानच्या कॉन्स्टंटिन बेलोसोव्हने चार तास २५.४७ मिनिटांत विजेतेपद पटकावले, तर महिला गटात ब्रिटनच्या एली गॅरेट हिने पाच तास १८.४३ मिनिटे वेळ दिली. सांघिक गटात भारतीय वायुदलाचे तिन्ही संघ प्रभावी ठरले. त्यांनी पहिले तिन्ही क्रमांक पटकावले..पतीसमवेत पूर्ण केले आव्हानमहिला विजेती एली गॅरेट हिने पती टॉम याच्यासमवेत खडतर आव्हान पूर्ण केले. टॉम याला चार तास ५१.३७ मिनिटे वेळेसह आठवा क्रमांक मिळाला. या ब्रिटिश जोडप्याने आतापर्यंत तीस अर्ध्या अंतराच्या, तर १० पूर्ण अंतराच्या आयर्नमॅन स्पर्धा पूर्ण केल्या आहेत. एली म्हणाली, की “ही माझ्या आयुष्यातील सर्वांत कठीण, तेवढीच सर्वांत उत्कृष्ट स्पर्धा ठरली..समुद्रकिनाऱ्यालगत धावताना छान वाटले, वेदनाही क्षणभर विसरून गेले. येथील घरच्या वातावरणामुळे आम्ही जागतिक पात्रतेऐवजी गोव्यातील स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी आलो.” टॉमने सांगतिले, की “एलीने विजय मिळवल्याचा मला अभिमान आहे. गोवा, इथले लोक, अन्न, हवामान इत्यादी अप्रतिम ठरले. स्थानिक चाहत्यांचा उत्साह अविस्मरणीय होता.”.निकाल : पुरुष गट : कॉन्स्टंटिन बेलोसोव्ह (उझबेकिस्तान, ४:२५.४७), मायकल लेहनिग (जर्मनी, ४:३६.४२), मायकल झोल्सर (चेक प्रजासत्ताक, ४:४२.१९). महिला गट : एली गॅरेट (ब्रिटन, ५:१८.४३), टिमटिम शर्मा (भारत ५:२३.२७), ल्युसी ब्लॅन्चर्ड (ब्रिटन, ५:३२.०४)..‘पीसीएमसी रनाथॉन’मध्ये धावले तीन हजार स्पर्धक.राजकारण्यांचाही डंकाखासदार तेजस्वी सूर्या व के. अण्णामलाई यांनीही खडतर आयर्नमॅन ७०.३ शर्यत पूर्ण करून वाहवा मिळविली. तेजस्वी यांनी दुसऱ्यांदा आयर्नमॅन स्पर्धा पूर्ण करण्याचा मान मिळविला. असा पराक्रम करणारे ते पहिले भारतीय राजकारणी ठरले आहेत. ऑलिंपियन जलतरणपटू संदीप सेजवाल याचा सहभागही उल्लेखनीय ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.