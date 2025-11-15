क्रीडा

World Shooting Championship: इशा सिंगचा ब्राँझ धमाका! कैरो जागतिक नेमबाजी स्पर्धेत भारताला आणखी एक पदक

Isha Singh Wins Bronze in 25m Pistol Event: इशा सिंगने कैरो येथील जागतिक नेमबाजी स्पर्धेत महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. भारतीय संघाने या स्पर्धेत तीन सुवर्ण, पाच रौप्य व चार ब्राँझ अशी एकूण १२ पदकांची कमाई करत पदकतालिकेत तिसरे स्थान मिळवले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : इशा सिंग हिने कैरो येथे पार पडलेल्या जागतिक अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेतील महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदकावर मोहर उमटवली. मनू भाकर हिला मात्र पदकापासून दूर राहावे लागले. महाराष्ट्राच्या राही सरनोबत हिलाही अपयशाचा सामना करावा लागला.

