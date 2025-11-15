World Shooting Championship: इशा सिंगचा ब्राँझ धमाका! कैरो जागतिक नेमबाजी स्पर्धेत भारताला आणखी एक पदक

नवी दिल्ली : इशा सिंग हिने कैरो येथे पार पडलेल्या जागतिक अजिंक्यपद नेमबाजी स्पर्धेतील महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात ब्राँझपदकावर मोहर उमटवली. मनू भाकर हिला मात्र पदकापासून दूर राहावे लागले. महाराष्ट्राच्या राही सरनोबत हिलाही अपयशाचा सामना करावा लागला. .भारतीय नेमबाजांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धेमध्ये तीन सुवर्ण, पाच रौप्य व चार ब्राँझ अशी एकूण १२ पदकांची कमाई केली. भारतीय संघ पदकतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर राहिला. चीनच्या एकूण १८ पदकांसह (१० सुवर्ण, ६ रौप्य व २ ब्राँझ) पहिले आणि कोरियन संघाने ११ पदकांसह (६ सुवर्ण, २ रौप्य व ३ ब्राँझ) दुसरे स्थान पटकावले. .Asian Archery Championship 2025: तिरंदाजीत अचूक लक्ष्यभेद; आशियाई स्पर्धा, तीन सुवर्ण आणि एक रौप्य.महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकाराच्या पात्रता फेरीमध्ये मनू भाकर व इशा सिंग या भारतीय नेमबाजांनी छान खेळ केला. इशा सिंग हिने ५८७ गुणांसह पाचवे स्थान पटकावले. मनू भाकर हिने ५८६ गुणांसह सहावे स्थान पटकावले. यांग जिन हिने ५९१ गुणांसह पात्रता फेरीमध्ये पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली..यांग हिला सुवर्णमहिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकाराच्या अंतिम फेरीमध्ये ऑलिंपिक पदक विजेती कोरियाच्या यांग जिन हिने ४० गुणांसह सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. तसेच चीनच्या याओ कियानशून हिने ३८ गुणांसह रौप्यपदकाला गवसणी घातली. इशा सिंग हिने ३० गुणांसह ब्राँझपदक पटकावले. मनू भाकरला शूट ऑफमध्ये हार पत्करावी लागली. ती २३ गुणांसह पाचव्या स्थानी राहिली..तिसरे वैयक्तिक पदकइशा सिंग हिचे हे या वर्षातील तिसरे वैयक्तिक जागतिक पदक ठरले आहे. याआधी सुवर्ण व रौप्यपदक पटकावण्यात तिला यश मिळाले आहे. आता येत्या डिसेंबर महिन्यात दोहा येथे नेमबाजी विश्वकरंडक फायनल्स होणार आहे. यामध्ये तिचा सहभाग निश्चित असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.