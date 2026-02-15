Ishan Kishan : ईशान किशन लवकरच विवाहबंधनात? आजोबांनी दिले संकेत, कोण आहे त्याची गर्लफ्रेंड?

Ishan Kishan Family confirms relationship; social media abuzz during India-Pakistan clash : टी-२० विश्वकप स्पर्धा सुरु असतानाच ईशान किशनबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. तो लवकरच विवाहबंधनात अडकण्याची शक्यता आहे. त्याच्या आजोबांनी याबाबत संकेत दिले आहेत. कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी ईशानच्या आजोबांनी त्याच्या गर्लफ्रेंडबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्या लग्नाच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. .ईशान किशनचे आजोबा अनुराग पांडे म्हणाले, ईशानला आयुष्यातील कोणताही मोठा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. भविष्यात तो ज्याच्याशी लग्न करायचे ठरवेल, तिला कुटुंब सन्मानाने स्वीकारेल. अनुराग पांडे यांनी सांगितले की ईशानच्या मोठ्या भावानेही स्वतःच्या पसंतीने लग्न केले होते आणि कुटुंबाने त्या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता. ही परंपरा पुढेही कायम राहील..IND vs NZ, T20I: विक्रमी शतकानंतरही इशान किशन म्हणतोय, 'अजून काम संपलं नाही, तर आता लक्ष फक्त...'.अदिती हुंडियाबद्दल विचारले असता त्यांनी स्पष्ट सांगितले की ती ईशानची गर्लफ्रेंड आहे. अदिती जयपूर येथील रहिवासी असून ती मॉडेल आहे. तिने मिस इंडिया स्पर्धेत दुसरे स्थान मिळवले होते. जर ईशानने तिच्या लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल, त्याच्या आनंदात आमचा आनंद आहे..IND vs NZ, 5th T20I: इशान किशनची बॅट तळपली, ठोकलं पहिलं शतक; कर्णधार सूर्याचीही फिफ्टी; भारताच्या २७० धावा पार....दरम्यान, ईशान किशन सध्या टी-२० विश्वकप खेळत असून त्याने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. नामिबियाविरुद्ध त्याने अवघ्या २४ चेंडूत ६० धावांची शानदार खेळी केली होती. याशिवाय आज पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यातही त्याने भारतीय संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.