Indian Football: आयएसएलच्या भवितव्यासाठी एआयएफएफची त्रिसदस्यीय समिती

पणजी : भारतीय फुटबॉल मोसम सध्या खंडित असल्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. त्याचे पडसाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) नवी दिल्ली येथे झालेल्या वार्षिक आमसभेत उमटले. इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) आणि आय-लीग या दोन महत्त्वपूर्ण फुटबॉल स्पर्धांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी वेगवेगळ्या त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आल्या..'एआयएफएफ'चे अध्यक्ष कल्याण चौबे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'फुटबॉल हाऊस' येथे शनिवारी आमसभा झाली. महासंघाच्या आसमभेत आयएसएल स्पर्धेच्या भवितव्याबाबत दहा क्लब्सकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मोहन बागान सुपर जायंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनय चोप्रा यांनी सादर केला. आयएसएल स्पर्धेचे व्यवस्थापन कायमस्वरूपी क्लब्सकडे देण्यासंदर्भात आमसभेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या..या कारणास्तव तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीत केरळ फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष नवास मीरन, गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष कायतान फर्नांडिस व पश्चिम बंगालमधील इंडियन फुटबॉल असोसिएशनचे सचिव अनिर्बन दत्ता यांचा समावेश आहे..महासंघाचे उपसचिव एम. सत्यनारायण या समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतील. त्रिसदस्यीय समिती २२ ते २९ डिसेंबर या कालावधीत आयएसएल स्पर्धेतील चेन्नईयीन एफसी, मुंबई सिटी एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, नॉर्थईस्ट युनायटेड एफसी आणि मोहन बागान या पाच क्लब्सच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या एआयएफएफ संविधानानुसार सर्वसंमतीने तोडगा काढण्याचे समितीचे उद्दिष्ट असेल..आय-लीग क्लब्सकडून आलेल्या प्रस्तावावरही विचार करण्यात आला असून त्यासाठीही स्वतंत्र तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत आंध्र प्रदेश फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष कोटागिरी श्रीधर, मिझोराम फुटबॉल असोसिएशनचे सचिव लालरेन्गपुईया आणि पंजाब फुटबॉल असोसिएशनचे सचिव हरजिंदर सिंग यांचा समावेश आहे. .Kolhapur Football League : शाहू छत्रपती स्टेडियमवर फुटबॉलचा जल्लोष; रंकाळाच्या वेगवान खेळाने संध्यामठ हैराण, तर सम्राटनगरने बलाढ्य पाटाकडीलला रोखले!.ही समिती महासंघाचे उपसचिव एम. सत्यनारायण यांच्या सहकार्याने स्पर्धेबाबत उपाययोजना सुचवेल. गरज भासल्यास एआयएफएफ जागतिक फुटबॉल महासंघ (फिफा) आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ (एएफसी) यांच्याशी सल्लामसलत करेल. आयएसएल, तसेच आय-लीग स्पर्धेबाबत निर्णय घेताना एआयएफएफ संविधान सर्वोच्च मार्गदर्शक असल्याचा सल्ला आमसभेस उपस्थित फिफाचे निरीक्षक प्रिन्स रुफस व एएफसीचे निरीक्षक निरेन मुखर्जी यांनी दिला..