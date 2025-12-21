क्रीडा

Indian Football: आयएसएलच्या भवितव्यासाठी एआयएफएफची त्रिसदस्यीय समिती

AIFF AGM Highlights Uncertainty in Indian Football Season: भारतीय फुटबॉल मोसमातील संभ्रम दूर करण्यासाठी एआयएफएफने आयएसएल व आय-लीगसाठी स्वतंत्र त्रिसदस्यीय समित्यांची नियुक्ती केली आहे. क्लब्सशी चर्चा करून एआयएफएफ संविधानानुसार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
Indian Football

Indian Football

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पणजी : भारतीय फुटबॉल मोसम सध्या खंडित असल्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. त्याचे पडसाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) नवी दिल्ली येथे झालेल्या वार्षिक आमसभेत उमटले. इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) आणि आय-लीग या दोन महत्त्वपूर्ण फुटबॉल स्पर्धांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी वेगवेगळ्या त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
sports
players
Football
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com