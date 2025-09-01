क्रीडा

US Open 2025: सिनरची हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिका कायम; कॅनडाच्या डेनिसवर चार सेटमध्ये मात

Jannik Sinner Extends Hard-Court Winning Streak: यानिक सिनरने अमेरिकन ओपनमध्ये डेनिस शापोवालोवला चार सेटमध्ये पराभूत करून हार्ड कोर्टवरील विजयाची मालिका कायम ठेवली. पहिला सेट गमावूनही सिनरने विजय मिळवला.
Jannik Sinner | US Open 2025
सकाळ वृत्तसेवा
Summary

  • अमेरिकन ओपन 2025 मध्ये यानिक सिनरने कॅनडाच्या डेनिस शापोवालोववर चार सेटमध्ये विजय मिळवून चौथ्या फेरीत प्रवेश केला.

  • हार्ड कोर्टवरील त्याची विजयाची मालिका २४ सामन्यांपर्यंत पोहोचली आहे.

  • पहिला सेट गमावूनही सिनरने पुढील तीन सेटमध्ये उत्कृष्ट खेळ दाखवला.

