US Open 2025: सिनरची हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिका कायम; कॅनडाच्या डेनिसवर चार सेटमध्ये मात

अमेरिकन ओपन 2025 मध्ये यानिक सिनरने कॅनडाच्या डेनिस शापोवालोववर चार सेटमध्ये विजय मिळवून चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. हार्ड कोर्टवरील त्याची विजयाची मालिका २४ सामन्यांपर्यंत पोहोचली आहे. पहिला सेट गमावूनही सिनरने पुढील तीन सेटमध्ये उत्कृष्ट खेळ दाखवला. .गतविजेता यानिक सिनर याने अमेरिकन ओपन या प्रतिष्ठेच्या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुषांच्या एकेरीत रविवारी मध्यरात्री पुढे पाऊल टाकले. त्याने कॅनडाच्या डेनिस शापोवालोव याचे आव्हान चार सेटमध्ये परतवून लावले व चौथ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला. या विजयासह यानिक सिनरची हार्ड कोर्टवरील विजयाची मालिका कायम राहिली. हार्ड कोर्टवर त्याने सलग २४ सामन्यांमध्ये विजय साकारले आहेत. आता त्याच्यासमोर कझाकस्तानच्या ॲलेक्झँडर बुबलिक याचे आव्हान असणार आहे..US Open 2025: जोकोविचची रॉजर फेडररशी बरोबरी; अमेरिकन ओपन , हार्ड कोर्ट ग्रँडस्लॅममधील १९१वा विजय.यानिक सिनर-डेनिस शापोवालोव यांच्यामध्ये तिसऱ्या फेरीची लढत रंगली. डेनिस शापोवालोव याने पहिला सेट ७-५ असा आपल्या नावावर केला; मात्र त्यानंतर पुढील तीन सेटमध्ये यानिक सिनर याने प्रतिमेला साजेसा खेळ करताना ६-४, ६-३, ६-३ असे यश संपादन केले. यानिक सिनर याने तीन तास व १२ मिनिटांमध्ये डेनिस शापोवालोव याला पराभूत केले. या लढतीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत यानिक सिनर याला पहिला सेट गमावल्याबाबत विचारले असता तो हसत म्हणाला, मीदेखील माणूस आहे. मशीन नाही. काही वेळा माझ्याकडूनही चूक होऊ शकते..तिसरा मानांकित झ्वेरेव पराभूतपुरुषांच्या एकेरीत धक्कादायक निकाल लागला. तिसरा मानांकित ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याला पराभवाचा सामना करावा लागला. कॅनडाच्या फेलिक्स ऑगर अलियासिम याच्याविरोधात ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याने पहिला सेट ६-४ असा आपल्या नावावर केला.मात्र पुढील तीन सेटमध्ये फेलिक्स ऑगर अलियासिम याने बाजी मारली. त्याने ७-६, ६-४, ६-४ असा विजय संपादन केला. ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याचे आव्हान तीन तास ४८ मिनिटांमध्ये संपुष्टात आले..स्विअतेक, गॉफचे विजयमहिला एकेरीमध्ये मानांकित खेळाडूंनी विजयी वाटचाल केली. दुसरी मानांकित इगा स्विअतेक हिने ॲना कलिन्सकाया हिच्यावर ७-६, ६-४ अशी एक तास व ५६ मिनिटांमध्ये मात केली. तिसरी मानांकित कोको गॉफ हिनेही प्रतिस्पर्धी खेळाडूला दोन सेटमध्ये नमवले. कोको गॉफ हिने एम. फ्रेच हिला ६-३, ६-१ असे पराभूत केले..US Open 2025: माजी विजेत्या मेदवेदेवला पहिल्याच फेरीत पराभवाचा धक्का; अमेरिकन ओपन टेनिस, जोकोविच, सबलेंकाची विजयी सलामी.मध्यरात्रीनंतरही सामना सुरूयंदा अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅममध्ये मध्यरात्रीनंतरही लढत सुरू राहत आहे. शनिवारी मध्यरात्रीही असाच प्रकार घडला. मारीया सक्कारी व ब्रिट्रीज हडाड मेया यांच्यामधील लढतीला रात्री ११.३०नंतर सुरुवात झाली. तसेच फेलिक्स अलियासिम व ॲलेक्झँडर झ्वेरेव यांच्यामधील लढत १२.३८ मिनिटाला संपली.