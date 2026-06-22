FIFA World Cup 2026: जपानचा 'विजयी' चौकार! फुटबॉल वर्ल्डकपच्या १,००० व्या सामन्यात टुनिशियाचा ४-० ने धुव्वा

माँटेरे : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या इतिहासातील एक हजारावा सामना जपानने संस्मरणीय ठरविला. एफ गटात त्यांनी ४-० असा दणदणीत विजय मिळविला, यामुळे टुनिशियाची स्थिती बिकट बनली व ते स्पर्धेबाहेर फेकले गेले..आशियातील बलाढ्य संघ असलेल्या जपानसाठी आयासे उएदा याने दोन गोल करताना अनुक्रमे ३१ व ८३व्या मिनिटास छान नेम साधला. त्यापूर्वी, चौथ्याच मिनिटास दाईची कामादा याने जपानी संघाला आघाडी मिळवून दिली होती, तर ६९व्या मिनिटास जुन्या इटा याने अन्य एक गोल केला. उएदा सामन्याचा मानकरी ठरला..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.अगोदरच्या लढतीत नेदरलँडला २-२ असे गोलबरोबरीत रोखलेल्या जपानचे आता दोन लढतीतून चार गुण झाले आहेत. स्वीडनकडून १-५ फरकाने पराभूत झालेल्या टुनिशियाला लागोपाठ दुसऱ्यांदा मोठ्या पराभवास सामोरे जावे लागले. या गटात आता नेदरलँड व जपानचे समान गुण असून, त्यानंतर स्वीडन तीन गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जपानचा अखेरचा साखळी सामना स्वीडनविरुद्ध होईल, तर नेदरलँड संघ टुनिशियाविरुद्ध खेळेल..द ब्ल्यू सामुराई या टोपण नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जपानने प्रतिस्पर्ध्यांवर पूर्ण वर्चस्व राखले. टुनिशियाच्या फुटबॉल महासंघाने पहिल्या लढतीनंतर घाईगडबडीत प्रशिक्षक बदलताना साब्री लामूची यांना डच्चू दिला होता. त्यांच्या जागी प्रशिक्षकपदी आलेले एर्व्हे रेनार कमी वेळेत उत्तर आफ्रिकन संघाला सावरू शकले नाहीत. सामना सुरू झाल्यानंतर लगेच टुनिशियाला धक्का बसला. कामादा याने स्पर्धेतील दुसऱ्या गोलची नोंद केली. त्याचा हा गोल जपानच्या विश्वकरंडक इतिहासातील सर्वांत वेगवान ठरला. त्याने अगदी जवळून लक्ष्य साधल्यानंतर लगेच जपानला आणखी एक संधी होती. मात्र, टुनिशियन गोलरक्षक डायलन ब्रॉन याने गोलरेषेवरून संघाचे संकट टाळले. अर्ध्या तासानंतर टुनिशियन बचावफळी बेसावध असल्याची संधी उएदा याने साधली. नंतर हा धडाका कायम राहिल्याने उत्तरार्धात जपानच्या खाती आणखी दोन गोलची नोंद झाली..दृष्टिक्षेपात...विश्वकरंडक फुटबॉलमध्ये मोठा विजय (४-०) नोंदविणारा जपान पहिला आशियाई देशविश्वकरंडक स्पर्धेत आता जपान सलग चार सामने अपराजितदाईची कामादा याने ३ मिनिटे व २७ सेकंदांत केलेला गोल जपानतर्फे विश्वकरंडकातील सर्वांत वेगवानसातव्यांदा टुनिशिया विश्वकरंडक स्पर्धेच्या साखळी फेरीतच गारदजपानी समर्थकांचा पाठिंबा मोलाचा.Fifa World Cup 2026: जपानच्या प्रशिक्षकाच्या 'फलका'ची चर्चा; नेदरलँड्सला रडवलं, मॅच होताच असं काही केलं की, ज्याने जिंकली मनं... Video.जपानचे मुख्य प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासू यांनी सामन्यानंतर मनातील भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, ‘‘जे आम्हाला साध्य करायचे होते त्यासाठी आम्ही अतिशय चांगली तयारी केली होती आणि आक्रमक खेळ साकारला. आम्हाला नेमके काय करायचे आहे हे आम्ही सरावात निश्चित केले होते. त्यामुळे खेळाडूंना आपली पूर्ण क्षमता मैदानावर दाखवता आली. आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी माँटेरे येथे अनेक जपानी समर्थक आले आहेत. त्यांनी आमच्यासमवेत राष्ट्रगीत गाऊन संपूर्ण सामन्यात जोरदार प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आम्हाला मोठी प्रेरणी व ऊर्जा मिळाली.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.