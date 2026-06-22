क्रीडा

FIFA World Cup 2026: जपानचा 'विजयी' चौकार! फुटबॉल वर्ल्डकपच्या १,००० व्या सामन्यात टुनिशियाचा ४-० ने धुव्वा

Japan defeat Tunisia 4-0 in FIFA World Cup: जपानने टुनिशियावर 4-0 असा दणदणीत विजय मिळवत विश्वकरंडकातील 1000 वा सामना संस्मरणीय केला. आयासे उएदाच्या दुहेरी गोलमुळे टुनिशिया स्पर्धेबाहेर पडला.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माँटेरे : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या इतिहासातील एक हजारावा सामना जपानने संस्मरणीय ठरविला. एफ गटात त्यांनी ४-० असा दणदणीत विजय मिळविला, यामुळे टुनिशियाची स्थिती बिकट बनली व ते स्पर्धेबाहेर फेकले गेले.

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