क्रीडा

World Boxing Championships 2025: जास्मिन, मीनाक्षीचा सुवर्ण पंच; जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा, नुपूरला रौप्य अन्‌ पूजाला ब्राँझपदक

Jasmine Lamboria vs Julia Zermeta: जास्मिन लाम्बोरिया व मीनाक्षी या भारतीय महिला खेळाडूंनी जागतिक बॉक्सिंग अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. जास्मिन हिने या महिलांच्या ५७ किलो वजनी गटात आणि मीनाक्षी हिने ४८ किलो वजनी गटात प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात करीत सुवर्णपदक पटकावले.
World Boxing Championships 2025

World Boxing Championships 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : जास्मिन लाम्बोरिया व मीनाक्षी या भारतीय महिला खेळाडूंनी जागतिक बॉक्सिंग अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. जास्मिन हिने या महिलांच्या ५७ किलो वजनी गटात आणि मीनाक्षी हिने ४८ किलो वजनी गटात प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात करीत सुवर्णपदक पटकावले. भारताच्या नुपूर हिने रौप्यपदक आणि पूजा रानी हिने ब्राँझपदक पटकावले.

Loading content, please wait...
sports
players
Boxing
World Boxing Championships 2025
Jasmin Lamboria gold medal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com