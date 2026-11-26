खाईस्टचर्च: क्रिकेट विश्वातील सध्याचा सर्वांत अव्वल गोलंदाज म्हणून जसप्रीत बुमराचा दरारा आहे, पण याच बुमरा नावाचा हा हिरा भारतीय संघाचे माजी प्रशिक्षक जॉन राईट यांनी हेरला होता. मुंबई इंडियन्स ते भारतीय संघ असा बुमराचा प्रवास झाला आणि क्रिकेट विश्वात सध्याचा तो महान वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. बुमराचा प्रवास कसा झाला हे कथन करताना जॉन राईट म्हणतात, बऱ्याच गोष्टी केवळ कर्मधर्म संयोगाने घडतात. २०१३ मध्ये मी मुंबई इंडियन्स संघासाठी नवीन गुणवान खेळाडू शोधायचे हे काम अनिल कुंबळेबरोबर करत होतो. त्या वेळी त्या वर्षी पश्चिम विभागाचे मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेचे तीन सामने बघायला मी गेलो होतो. त्यातील मुंबई वि. गुजरात सामन्यात मुंबईचा संघ जिंकणार वाटत असताना एक गोलंदाज आला, .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.ज्याची शैली विचित्र होती. सात षटके बाकी असताना तो आला आणि त्याने एकाच षटकात सलग सहा यॉर्कर टाकले. नंतर तो परत गोलंदाजीला आला आणि त्याने सहा पैकी सहा चेंडू परत यॉर्कर टाकले. मी बघतच राहिलो, कारण त्यातील एक चेंडू फलंदाज उभा असलेल्या क्रीजच्या छोट्या खड्ड्यात पडून यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून मागे गेला. मी लगेच माझा सहकारी राहुल संघवीला त्याला मुंबई इंडियन संघात घ्यायची विनंती केली. माझी विनंती ऐकली गेली..नंतर त्याचे मुंबई इंडियन्स संघात स्वागत कसे झाले ते सांगताना जॉन राईट म्हणाले, जेव्हा मी बुमराला संघाच्या सरावात गोलंदाजी करायला बोलावले तेव्हा बाकीच्या फलंदाजांबरोबर मी थेट सचिनला त्याने गोलंदाजी करायला लावली. पहिल्यांदा बुमराने सचिनला गोलंदाजी केली तेव्हा सचिनने मला कडेला घेऊन विचारले की कोण आहे हा बोलर? कारण त्याच्या गोलंदाजीचा अंदाज येत नाहीये. त्याचे नांव जसप्रीत बुमरा होते. भारतात खूप मुले क्रिकेट मनापासून खेळतात. त्यांची गुणवत्ता हेरायला जाम मजा येते. .कधी निवड करताना अंदाज बरोबर ठरतो तर कधी चुकतो. संधी देणे आमचे काम असते पुढे त्या संधीचे काय करायचे हे ज्या त्या खेळाडूच्या हाती असते. बुमराने त्याला मिळालेल्या संधीचे सोने केले. त्यासाठी त्याने खूपच मेहनत घेतली आहे. बुमराबद्दल बोलताना जॉन राईट पुढे म्हणाले, आम्ही त्याला लगेच सामन्यात खेळवायचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याने पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीला बाद केले. दुसऱ्या सामन्यात त्याला मार पडला पण तो खचला नाही. चांगले खेळाडू असतात त्यांना आपण काय करतो या पेक्षा काय करायला पाहिजे याची एक वेगळी जाणीव असते. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.जसप्रीत बुमराला ती आहे. त्याची गोलंदाजीची शैली वेगळी खास आहे. त्यासोबत येणाऱ्या अडचणी त्याला माहीत आहे. त्याने त्याचा विचार करून सराव आणि तंदुरुस्तीत वेगळी उंची गाठली आहे. मला एकच खंत आहे की बुमरा २० वर्षे अगोदर खेळाडू म्हणून उदयास का नाही आला? कारण तसे असते तर मला त्याच्या सोबत भारतीय संघाचा प्रशिक्षक म्हणून काम करताना मजा आली असती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.