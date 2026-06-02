Sports News: जून महिन्यात आता विश्वकरंडक स्पर्धांची मेजवानी; फुटबॉल आणि महिला टी-२० वर्ल्डकप

मुंबई : तब्बल दोन महिने चाललेला आपीएलचा थरार रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाच्या विजेतेपदाने पूर्ण झाला, पण आता पुढे काय, असा प्रश्न क्रीडा चाहत्यांना पडणे स्वाभाविक आहे, पण त्यांना याहूनही अधिक मोठ्या स्पर्धांची मेजवानी मिळणार आहे. या जून महिन्यात भूतलावरील सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या फुटबॉल खेळाची विश्वकरंडक स्पर्धा होत आहे. त्याच वेळी महिलांची टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धाही रंगणार आहे..दोन दिवसांपूर्वी पीएसजी संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि यंदाची व्यावसायिक फुटबॉल स्पर्धा संपली. त्यामुळे आता देशाची प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी विश्वकरंडक फुटबॉल सर्धेस पात्र ठरलेले देश स्पर्धेच्या तयारीस लागले आहेत. आता महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांचाही समावेश आहे..... तर रोहित शर्मासाठी बंद होणार World Cup 2027 चे दरवाजे? BCCI ला सतावतेय 'ही' चिंता.११ जून ते १९ जुलै असा कालावधी असलेली ही विश्वकरंडक स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांत होत आहे. पात्र ठरणाऱ्या देशांची संख्या यंदा प्रथमच वाढवण्यात आली आहे. एकूण ४८ संघांच्या स्पर्धेतील सामन्यांची संख्या १०४ अशी आहे..महिला विश्वकरंडकएकीकडे अमेरिका खंडात विश्वकरंडक स्पर्धा रंगत असताना जवळपास त्याच कालावधीत इंग्लंडमध्ये महिलांची टी-२० स्पर्धा रंगणार आहे. १२ जून ते ५ जुलै असा स्पर्धेचा कालावधी आहे. महिलांच्या या स्पर्धेतही पात्र ठरलेल्या देशांची संख्या वाढून १२ झाली आहे. एकूण ३३ सामने होणार आहेत. भारताचे सामने सायंकाळी सात वाजता सुरू होतील..काही महिन्यांपूर्वी हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाने महिला एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकलेला असल्यामुळे त्यांच्याकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारताची सलामी पाकिस्तानविरुद्ध १४ जून रोजी होणार आहे. न्यूझीलंड गतविजेते आहेत. याच न्यूीलंडला हरवून भारताने एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकला होता..फुटबॉल चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! अखेर FIFA World Cup चे सामने भारतात दिसणार; कोणासोबत अन् किती रुपयांची झाली डील?.फुटबॉल सामने भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री आणि पहाटेअमेरिका खंडात ही स्पर्धा होत असल्यामुळे तेथील सामन्यांची वेळ पाहता भारतात हे सामने मध्यरात्री आणि पहाटे दिसणार आहेत. त्यामुळे थेट प्रक्षेपणास कोणी पसंती देत नव्हते. अखेर ‘झी’ इंटरटेन्मेंट वाहिनीने प्रक्षेपण हक्क घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.