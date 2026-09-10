Hockey : एक दोन नव्हे तब्बल १५ गोल! अनमोल इक्काच्या सहा गोलांसह भारताचा तैपेईवर कहर, ज्युनियर आशिया कपच्या सेमीफायनलमध्ये धडक

मोकी (चीन) : भारतीय पुरुष हॉकी संघाने चीन तैपेईचा १५-० असा धुव्वा उडवत ज्युनियर आशियाई करंडकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. कर्णधार अनमोल इक्का याने गोलांची डबल हॅट्ट्रिक (सहा गोल) साजरी करतानाच देदीप्यमान कामगिरी नोंदवली. .आता भारतीय हॉकी संघासमोर उपांत्य फेरीच्या लढतीत मलेशियाचे आव्हान असणार आहे. तसेच अन्य उपांत्य फेरीच्या लढतीत पाकिस्तान-दक्षिण कोरिया आमनेसामने येणार आहेत. .Hockey World Cup: भारतीय संघानं इंग्लंडला रोखलं अन् पुढच्या फेरीतही स्थान मिळवलं! इंग्लिश संघाचं आव्हान संपलं.गतविजेत्या भारतीय पुरुष हाॅकी संघाला ज्युनियर आशिया करंडकातील चीन तैपेईविरुद्धच्या लढतीतील पहिल्या खंडामध्ये एकही गोल करता आला नाही..Hockey: भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाचा मलेशियावर दणदणीत विजय; आशियाई करंडक : एलिट गटात ११-१ने मात; पुरुष संघाची जपानविरुद्ध ३-३ बरोबरी.मात्र, उर्वरित तीन खंडांमध्ये भारताने जोरदार आक्रमण केले. आर्यन झेसने १७व्या मिनिटाला भारताचा पहिला गोल केला. त्यानंतर प्रभदीप सिंग (१८वे मिनिट) आणि गुरसेवक (२२वे मिनिट) सिंग यांनी गोल करीत भारताची आघाडी वाढवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.