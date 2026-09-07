Hockey: भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाचा मलेशियावर दणदणीत विजय; आशियाई करंडक : एलिट गटात ११-१ने मात; पुरुष संघाची जपानविरुद्ध ३-३ बरोबरी

मोकी : भारताच्या ज्युनियर महिला हॉकी संघाने आशियाई करंडकात मलेशियाचा ११-१ असा धुव्वा उडवला. भारताच्या ज्युनियर पुरुष हॉकी संघाने जपानला ३-३ अशा बरोबरीत रोखले. ज्युनियर हॉकी आशियाई करंडक (पुुरुष व महिला) चीनमधील मोकी येथे सुरू आहे. .भारताच्या महिला हॉकी संघाने एलिट गटातील पहिला सामन्यात दक्षिण कोरियाला ४-१ असे पराभूत केले होते. त्यानंतर आता मलेशियावर ११-१ असा विजय साकारला. भारतीय महिला संघाकडून पूजा साहू, पौर्णिमा यादव, गीता व सानिका माने यांनी प्रत्येकी दोन गोल केले. बिनिमा दन, कृष्णा शर्मा, सुखवीर कौर यांनी प्रत्येकी एक गोल केला..Hockey World Cup: सामना २६ सेकंदांत वाचवला, पण शूटआउटमध्ये स्वप्न भंगलं! बेल्जियमकडून भारताचा पराभव; आठवे स्थान.दरम्यान, भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने अ गटातील पहिल्या सामन्यात इंडोनेशियावर १४-० अशी मात केली होती. जपानविरुद्ध भारताने सामन्याची जोरदार सुरुवात केली. चौथ्या मिनिटाला फाऊलमुळे भारताला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला. कर्णधार अनमोल एक्काने ही संधी साधत भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. दहाव्या मिनिटाला भारताने आघाडी २-० केली. आशू मौर्याने पेनल्टी कॉर्नरवरून गोल केला. यानंतर लगेचच ११व्या मिनिटाला जपानला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. र्युशिन सासाकीने गोल करत जपानची पिछाडी १-२ अशी कमी केली..दुसऱ्या खंडामध्ये दोन्ही संघांनी आक्रमक खेळ केला. भारताला आघाडी वाढवायची होती, तर जपानला बरोबरी साधायची होती, मात्र दोन्ही संघांच्या बचावफळीने चांगला खेळ केला. त्यामुळे मध्यंतराला भारत २-१ ने आघाडीवर होता..जपानसाठी महत्त्वपूर्ण गोलतिसऱ्या खंडामध्ये दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली. जपानला पेनल्टी कॉर्नरची संधी मिळाली, मात्र त्यांना त्याचे गोलमध्ये रूपांतर करता आले नाही. चौथ्या खंडामध्ये ४८व्या मिनिटाला जपानला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. पुन्हा पेनल्टी कॉर्नर देण्यात आल्यानंतर जपानचा कर्णधार काझुकी नाकानिशीने गोल करत स्कोअर २-२ असा बरोबरीत आणला..Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.अखेरच्या मिनिटात बरोबरीसामना संपण्यास काहीच वेळ बाकी असताना जपानला पुन्हा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. ५९व्या मिनिटाला नाकानिशीने पुन्हा गोल करत जपानला ३-२ अशी आघाडी मिळवून दिली. सामना संपण्यास फक्त ५९ सेकंद बाकी असताना भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. कर्णधार अनमोल एक्का पुन्हा एकदा पुढे आला आणि त्याने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत सामना ३-३ असा बरोबरीत आणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.