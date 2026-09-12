JUNIOR ASIA CUP HOCKEY: अनमोल एक्काचा डबल धमाका अन् मलेशियाचा खेळ खल्लास! ३-१ ने धुवून भारताची ज्युनियर आशिया कपच्या फायनलमध्ये धडक

मोकी (चीन) : भारतीय पुरुष हॉकी संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीत मलेशियावर ३-१ असा दमदार विजय मिळवत ज्युनियर आशियाई करंडकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अनमोल इक्का याने दोन गोल करीत विजयात सिंहाचा वाटा उचलला..सुखविंदर याने एक गोल केला. भारतीय संघाने सलग चौथ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून, सलग चौथ्या विजेतेपदासह एकूण सहाव्या जेतेपदावर नाव कोरण्यासाठी भारतीय हॉकी संघ सज्ज झाला आहे. .Hockey: भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाचा मलेशियावर दणदणीत विजय; आशियाई करंडक : एलिट गटात ११-१ने मात; पुरुष संघाची जपानविरुद्ध ३-३ बरोबरी.भारतीय हॉकी संघाचा कर्णधार व ड्रॅग-फ्लिकर अनमोल एक्का याने पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी केली. त्याने पेनल्टी कॉर्नरवरून दोन गोल केले. त्यामुळे या स्पर्धेतील त्याच्या गोलची संख्या १६ झाली असून, तो सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे..भारताचा गोलरक्षक विवेक लाकरा यानेही विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचा बचाव अभेद्य होता. विशेषतः मलेशियाला मिळालेला पेनल्टी स्ट्रोक त्याने अडवला. या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. भारतीय हॉकी संघाने सामन्याची सुरुवात आक्रमक पद्धतीने केली. पहिल्या दोन मिनिटांतच अजित यादव याला दोनदा गोल करण्याची संधी मिळाली. त्याने बचावफळीतून आलेल्या लांब पासचा चांगला फायदा घेतला. भारताला लवकरच.तीन पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, मात्र मलेशियाचा गोलरक्षक अम्सयार मोहम्मद आदिब याने चांगले बचाव करत भारताला रोखले. सामन्याच्या सुरुवातीच्या पाच मिनिटांत मलेशियाला चेंडूवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. त्यांचा पहिला चांगला आक्रमणाचा प्रयत्न ११व्या मिनिटाला झाला, मात्र भारतीय बचावपटूंनी सतर्कता दाखवत त्यांचा हल्ला थोपवला..Junior Asia Cup Hockey: तब्बल १९ गोल... भारताच्या पोरींनी उडवली पाकिस्तानची पुरती धुळधाण! सेमीफायनलमध्ये दिमाखात धडक.पहिल्या खंडात दोन्ही संघांना गोल करता आला नाही. विजय निश्चित चौथ्या खंडामध्ये भारताने आपली आघाडी आणखी मजबूत केली. ५१व्या मिनिटाला मलेशियाच्या बचावामुळे भारताचा एक प्रयत्न थांबला, मात्र लगेचच भारताने पुन्हा आक्रमण करत गोल केला. सुखविंदरने ही चाल पूर्ण करत भारताची आघाडी २-० अशी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.