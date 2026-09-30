Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव

नवी दिल्ली, : भारताचे दिग्गज माजी कर्णधार कपिल देव यांनी विराट कोहलीच्या कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. काही वर्षांनी विराट कोहलीला कसोटी क्रिकेट सोडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पश्चात्ताप होऊ शकतो, असे कपिल देव यांना वाटते. कारण तो आणखी दोन वर्षे सहज खेळू शकला असता, असे ते म्हणाले.लवकरच ३८ वर्षांचा होणाऱ्या विराटने २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. .त्या वेळी कसोटी क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला केवळ ७७० धावांची गरज होती. विराटने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याचे मला वाईट वाटते. त्याने असे का केले, हे मला माहीत नाही. त्याने आणखी कसोटी क्रिकेट खेळायला हवे होते. कारण त्याच्यात ती क्षमता आहे, असे प्रेक्षक आणि माजी क्रिकेटपटू म्हणून मला वाटते. असे कपिल देव यांनी पीटीआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले..कपिल पुढे म्हणाले, की आज त्याला वाईट वाटत आहे की नाही, हे मला माहीत नाही. पण त्याने कसोटीत खेळणे थांबवले आहे. मला वाटते की काही वर्षांनी तो नक्कीच विचार करेल की आणखी थोडे कसोटी क्रिकेट का खेळलो नाही? जेव्हा तुम्हाला खेळाची आवड आहे, खेळाबद्दल उत्कटता आहे तेव्हा निवृत्ती का घ्यायची? टी-२० क्रिकेट पूर्णपणे वेगळे असू शकते, हे मी समजू शकतो. पण कसोटी सामन्यातील क्रिकेट हे त्याच्या आवडीचे क्षेत्र आहे, असे ते म्हणाले..विराटमध्ये अजूनही खूप उत्साह दिसत आहे. तो ज्या पद्धतीने खेळत आहे, ते पाहता तो चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसतो. या वयात त्याचा फिटनेस सर्वात महत्त्वाचा आहे. आणि जर त्याने आणखी दोन-तीन वर्षे स्वतःला तंदुरुस्त ठेवले तर तो सर्व विक्रम मोडू शकतो, असे कपिल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.