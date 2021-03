कौस्तुभ राडकर 'फिट इंडिया'चे अँबेसडर

डॉ. कौस्तुभ राडकर यांची केंद्र सरकारच्या वतीने 'फिट इंडिया' ॲम्बेसिडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये पंतप्रधान नेरेंद्र मोदी यांनी 'फिट इंडिया' या मोहिमेची सुरुवात केली होती. तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत सर्व वयोगटांतील नागरिकांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीच्या दृष्टीने ‘फिट इंडिया’ची मोहीम केंद्र सरकारमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. दैनंदिन जीवनात खेळ आणि व्यायामाचा अंतर्भाव करून प्रत्येक नागरिकाने स्वत:ला आरोग्यसंपन्न ठेवावे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.



पोहणे, धावणे आणि सायकल चालविणे अशा तीनही स्पर्धांमध्ये शारीरिक क्षमतेची कसोटी पाहणारी 'आयर्न मॅन' ही जगभरात लौकिक मिळविलेल्या स्पर्धेत डॉ. कौस्तुभ राडकर यांनी २५ वेळा सहभाग नोंदवला आहे. कौस्तुभ राडकर यांनी अनकेदा ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पार केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या ‘फिट इंडिया’ या मोहिमेचा भाग होण माझ्यासाठी गर्वाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. कौस्तुभ राडकर यांनी दिली. या मोहिमेमुळे जास्तीत जास्त लोकांना तंदुरुस्त आणि आरोग्याचं महत्व समजेल, असेही ते म्हणाले. रेडस्ट्राँग कोचिंगच्या विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कौस्तुभ राडकर यांनी जगभरातील १००० पेक्षा जास्त जणांना प्रशिक्षण दिलं आहे. या सर्वांनी आयर्नमॅनसारख्या विविध स्पर्धामध्ये सहभाग नोंदवत बक्षीसेही जिंकली आहेत. आशिया - पॅसिफिक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी जलतरणपटू कौस्तुभ यांनी २००८ पासून आयरनमॅन स्पर्धेत आपला सहभाग नोदंवला आहे.



