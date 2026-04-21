ऑलिंपिक पदकवीर खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याचा निर्णय ४ मेपर्यंत घ्यावा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्राला आदेश

मुंबई : भारताला वैयक्तिक प्रकारात पहिले पदक मिळवून देणारे महाराष्ट्राचे महान कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्याबाबत येत्या ४ मेपर्यंत निर्णय घेण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला देण्यात आल्या आहेत..उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायाधीश माधव जामदार व प्रवीण पाटील यांच्याकडून १५ एप्रिलला देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये सांगण्यात आले होते की, महाराष्ट्राचे खाशाबा जाधव हे भारत देशाचे पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदकविजेते खेळाडू आहेत. यामध्ये कोणतेही दुमत नाही..खाशाबा जाधव यांचे पुत्र रणजीत जाधव यांनी स्थापन केलेल्या 'कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन'ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या जनहित याचिकेत, खाशाबा जाधव यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मविभूषण मरणोत्तर प्रदान करण्यासंदर्भातील त्यांच्या निवेदनावर गृह मंत्रालयाच्या (पद्म पुरस्कार कक्ष) निर्देशांची मागणी करण्यात आली होती..पुढील सुनावणी ५ मे रोजीउच्च न्यायालयाकडून पुढे स्पष्ट करण्यात आले की, ''केंद्र सरकारने ४ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी योग्य तो निर्णय घ्यावा. राज्य सरकारने आवश्यक असल्यास कोणत्याही अटींची पूर्तता तातडीने करावी,'' असे निर्देश उच्च न्यायालयाने देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी ठेवली आहे. १९८४ मध्ये निधन झालेल्या खाशाबा जाधव यांनी १९५२ मध्ये झालेल्या हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक जिंकले होते. त्यांना २००१ मध्ये मरणोत्तर अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..