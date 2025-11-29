क्रीडा

Khelo India 2025 : महाराष्ट्राचा महिलाराज, हमालाच्‍या मुलींचा पदकाचा चौकार; आदिती, गीतांजलीला सुवर्ण, दिक्षाची पदक पंचमी

Maharashtra girls performance in Khelo India University Games 2025 : खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेतील पाचव्‍या पर्वात महाराष्ट्राच्‍या मुलींची मक्‍तेदारी दिसून आली. अपेक्षेप्रमाणे आर्चरीत विश्वविजेत्या आदिती स्‍वामीने सोनेरी वेध घेत घेतला.
Swadesh Ghanekar
जयपूर : खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेतील पाचव्‍या पर्वात महाराष्ट्राच्‍या मुलींची मक्‍तेदारी दिसून आली. अपेक्षेप्रमाणे आर्चरीत विश्वविजेत्या आदिती स्‍वामीने सोनेरी वेध घेत घेतला. वेटलिफ्टिंगमध्ये गीतांजली जगदाळेने सुवर्ण, वैष्णवी पवारने रौप्‍य पदक पटकावले. हमालीची मुलगी असणाऱ्या भक्‍ती वाडकरने ४ पदकाची लयलूट केली आहे तर घरात कुस्‍तीचा वारसा असणाऱ्या संस्‍कृती पाटीलने ज्‍युदोत कांस्य पदकाची कमाई करीत दिवस गाजविला.

