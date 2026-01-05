खेलो इंडिया बीच कबड्डीत महाराष्ट्राची धडाकेबाज सलामी, दीव-दमण अन् दिल्ली संघांचा उडवला धुव्वा

दुसऱ्या पर्वातील खेलो इंडिया बीच स्पर्धेचा उद्घाटनाचा दिवस महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघाच्या धडाकेबाज कामगिरीने गाजला. महिलांनी सलामीच्या लढतीत यजमान दीव-दमण संघाचा ५३ गुणांनी धु्व्वा उडविला. पाठोपाठ पुरूष संघानेही बलाढ्य दिल्लीला ४७ -२० गुणांनी पराभूत करीत विजयी सलामी दिली. .Khelo India University Games: १०० मीटर शर्यतीत महाराष्ट्राची हुकुमत, गायत्री, रिंकीला रौप्य.दीवमधील निसर्गसंपन्न घोघला समुद्र किनाऱ्यावर खेलो इंडिया बीच स्पर्धेचे आज शानदार उद्घाटन झाले. स्पर्धेत महाराष्ट्राचे ७७ जणांचे पथक सहभागी झाले आहे.यामध्ये ३१ पुरूष आण २८ महिला खेळाडूंचा समावेश होता. स्पर्धेत बीच सॉकर, बीच कबड्डी, बीच पेंचक सिलट, सागरी जलतरण, बीच सपक टकरा प्रकारात महाराष्ट्र झुंजणार आहे. स्पर्धेत भारतातील ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला आहे..गतस्पर्धेत पदकतक्यात ५ सुवर्ण, ५ रौप्य आणि १० कांस्य अशी एकूण २० पदके जिंकून महाराष्ट्राने उपविजेतेपद पटाकवले होते. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने पालघर क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने केळवे बीच येथे सराव शिबिर आयोजित केले होते.कसून सराव करून महाराष्ट्र स्पर्धेत खेळणार असून आपले खेळाडू पदकासाठी सज्ज झाले आहेत. यंदा महाराष्ट्र अव्वल स्थानासाठी झुंजताना दिसेल असे पथकप्रमुख नवनाथ फरताडे यांनी सांगितले..दुसऱ्या स्पर्धेतील सकाळच्या सत्रात सत्रात संपलेल्या बीच कबड्डीत स्पर्धेतीत सलामीच्या लढतीत महाराष्ट्राच्या महिला संघाने यजमान दीव-दमण संघावर ७१-१८ गुणांनी दणदणीत विजय संपादन केला. सुरूवातीपासून महाराष्ट्राच्या महिलांनी आक्रमक खेळ करीत आपले वर्चस्व गाजवले. पूर्वार्धातील ३६-५ गुणांनी आघाडी कायम राखत होती. समृद्धी मोहिते व हर्षा शेट्टी यांनी उत्कृष्ट चढाया करीत तर पौर्णिमा जेधे, समरीन बुरोंडकर यांनी पकड घेत स्पर्धेत सर्वात मोठ्या विजयाची पल्ला सर केला.पुरूषांच्या कबड्डीतही जय महाराष्ट्राचा नारा घुमला. महाराष्ट्राने दिल्लीवर ४७-२० गुणांनी दणदणीत विजयाची नोंद केली. पूर्वार्धात २३-१४ गुणांनी मोठी आघाडी महाराष्ट्राने घेतली होती. उत्तरार्धातही साहिल राणेने आक्रमक आणि दादासो पुजारचीच्या पकडीमुळे महाराष्ट्राने २७ गुणांनी पहिल्याच लढतीत विजयाचा झेंडा फडकविला आहे..Khelo India University Games: इंदापूरमधील मजुराच्या मुलाला रौप्य, बनला महाराष्ट्राचा एकमेव पदकविजेता पुरुष कुस्तीगीर.गतस्पर्धेत महाराष्ट्राने पेंचक सिलटमध्ये महाराष्ट्राने ३ सुवर्ण, ४ रौप्य व ५ कांस्य अशी एकूण १२ पदकांची कमाई करीत वर्चस्व गाजवले होते. सागरी जलतरणातही २ सुवर्ण, १ रौप्य व २ कांस्य पदके महाराष्ट्राच्या नावापुढे झळकवली होती. बीच सॉकर,बीच कबड्डी या सांघिक खेळातही कांस्यपदकावर महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी नाव कोरले होते. यंदा अव्वल स्थानासाठी मणिपूर,नागालँड व महाराष्ट्रात चुरस पहाण्यास मिळणार आहे. कबड्डीतील पहिल्या सुवर्णपदकासाठी महाराष्ट्राने विजयी वाटचाल सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.