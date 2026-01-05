क्रीडा

खेलो इंडिया बीच कबड्डीत महाराष्ट्राची धडाकेबाज सलामी, दीव-दमण अन् दिल्ली संघांचा उडवला धुव्वा

महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघाने खेलो इंडिया बीच स्पर्धेत धडाकेबाज सुरुवात केली. महिलांनी दीव-दमण संघाचा पराभव केला, तर पुरुषांनी दिल्लीलाही हरवले.
सकाळ डिजिटल टीम
दुसऱ्या पर्वातील खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेचा उद्‌घाटनाचा दिवस महाराष्ट्राच्‍या कबड्डी संघाच्‍या धडाकेबाज कामगिरीने गाजला. महिलांनी सलामीच्‍या लढतीत यजमान दीव-दमण संघाचा ५३ गुणांनी धु्व्वा उडविला. पाठोपाठ पुरूष संघानेही बलाढ्य दिल्‍लीला ४७ -२० गुणांनी पराभूत करीत विजयी सलामी दिली.

