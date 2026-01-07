क्रीडा

Khelo India Beach Games: दुसरा दिवस महाराष्ट्रासाठी संमिश्र यशापयशाचा; क्रीनाशीला कांस्यपदक, तर कबड्डीत महिलांचा पराभव

Maharashtra in Khelo India Beach Games 2026: खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेतील दुसरा दिवस महाराष्ट्रासाठी संमिश्र ठरला आहे. क्रीनाशी येवलेने बीच पेंचक सिलटमध्ये कांस्यबदल जिंकले, पण कबड्डी आणि सॉकरमध्ये महिलांना पराभूत व्हावं लागलं.
Maharashtra Beach Kabaddi

Maharashtra Beach Kabaddi

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेतील दुसरा दिवस महाराष्ट्रासाठी संमिश्र ठरला. बीच पेंचक सिलटमध्ये मुंबईच्‍या क्रीनाशी येवलेने सलग दुसऱ्या वर्षी कांस्यपदकाची कमाई केली. महिलांच्‍या बीच कबड्डीत हरियाणाकडून ४७-२६ गुणांनी महाराष्ट्र पराभूत झाला, तर बीच सॉकरमधील साखळीतील सलग दोन पराभवामुळे महिला संघ स्‍पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Maharashtra Beach Kabaddi</p></div>
खेलो इंडिया बीच कबड्डीत महाराष्ट्राची धडाकेबाज सलामी, दीव-दमण अन् दिल्ली संघांचा उडवला धुव्वा
Loading content, please wait...
maharashtra
beach
Kabaddi players
Khelo India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com