Kishori Girls: पुणे ग्रामीण-अहिल्यानगरमध्ये जेतेपदाची लढत रंगणार; राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी

पुणे : पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर या संघांनी किशोरी गटाची अंतिम फेरी गाठली. गतविजेता परभणी संघाने किशोर गटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला. किशोर-किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा पुणे येथे सुरू आहे. अहिल्यानगर संघ प्रथमच किशोरी गटात अंतिम फेरीत दाखल झाला आहे. .पिंपरी चिंचवडच्या बोपखेल येथील श्रीरंग धोदाडे क्रीडानगरीत सुरू असलेल्या या स्पर्धेच्या किशोरी गटातील उपांत्य फेरीत झालेल्या सामन्यात पुणे ग्रामीण संघाने नंदुरबारला ४६-२९ असे पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली. नंदुरबारने सुरुवात पहिले चार गुण घेत झोकात सुरुवात केली, पण नंतर मात्र ते ढेपाळले..पुणे ग्रामीण संघाने दोन लोन देत पूर्वार्धात २५-१४ अशी आघाडी घेऊन वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तरार्धात तोच धडाका कायम राखत विजय मिळविला. मानसी गावडे, भारती राऊत यांनी पुणे ग्रामीण संघाकडून तर वैष्णवी देवकाते, मोनिका देवकाते यांनी नंदुरबार संघाकडून चमक दाखवली..दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना अत्यंत चुरशीने खेळला गेला, मात्र त्यात अहिल्यानगरने पहिल्या डावातील १४-१६ अशा पिछाडीवरून ३५-२९ असा जिंकला. नाशिक ग्रामीण संघाचा या वेळी पराभव झाला. दोन्ही संघांनी या सामन्यात एक-एक लोनची नोंद केली, पण ११ बोनस गुण घेऊन अहिल्यानगरने या सामन्यात बाजी मारली. ज्ञानेश्वरी ढवण, फौजिया शेख यांच्या सर्वांग सुंदर चढाया त्यांना श्रेया आडसुळ, विरा ठोंबरे यांची पकडीची मिळालेली साथ त्यामुळे अहिल्यानगरने शेवटच्या क्षणी बाजी पलटवली. सिद्धिका गंभिरे, शेजल काकडे, कावेरी पगार यांच्या पूर्वार्धातील जोश उत्तरार्धात कमी पडला..पिछाडीवरून बाजीकिशोर गटातील पहिल्या उपांत्य फेरीच्या रंगतदार सामन्यात गतविजेत्या परभणी संघाने अहिल्यानगर संघावर ३५-३३ मात करीत अंतिम फेरी गाठली. विश्रांतीला परभणी संघ १३-२० असा सात गुणांनी पिछाडीवर होता. विश्रांतीनंतर आपला खेळ गतिमान करत परभणीने शेवटच्या क्षणी विजय साकारला. राहुल चव्हाण व विजय तारे यांच्या झंझावाती चढाया त्यांना मिळालेली सुनीलकुमार, दीपराज कांबळे यांची पकडीची भक्कम साथ त्यामुळे त्यांनी हा विजय साकारला. अहिल्यानगर संघाकडून समर्थ हेळूदे, साईराज तागडे शिवम शेंडगे यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत शर्तीची लढत दिली, पण पहिल्यांदाच ते अंतिम फेरीपासून वंचित राहिले.