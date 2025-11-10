क्रीडा

Kishori Girls: पुणे ग्रामीण-अहिल्यानगरमध्ये जेतेपदाची लढत रंगणार; राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी

Parbhani Wins Kishor Final Spot: पुणे किशोरी राज्य अजिंक्यपदात पुणे ग्रामीण आणि अहिल्यानगर संघ अंतिम फेरीत पोहोचले. गतविजेता परभणी संघ किशोर गटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर या संघांनी किशोरी गटाची अंतिम फेरी गाठली. गतविजेता परभणी संघाने किशोर गटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला. किशोर-किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा पुणे येथे सुरू आहे. अहिल्यानगर संघ प्रथमच किशोरी गटात अंतिम फेरीत दाखल झाला आहे.

