Lionel Messi: कोल्हापूरमध्ये मेस्सीसाठी असा जल्लोष? व्हिडिओ पाहून अर्जेंटिनियन चाहत्यांनी दिली भन्नाट प्रतिक्रिया VIDEO VIRAL

Kolhapur Messi celebration viral video: सध्या जगभरात फिफा वर्ल्ड कपची धूम सुरू आहे. या स्पर्धेदरम्यान अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच एक व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहरातील फुटबॉलप्रेमींचा उत्साह आणि जल्लोष पाहिल्यानंतर अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल चाहत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..काय आहे या व्हायरल व्हिडिओमध्ये?भारतातील डिजिटल क्रिएटर राजवर्धन धनंजय देसाई यांनी अमेरिकेतील रस्त्यांवर अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल चाहत्यांना आपल्या मोबाईलमधील एक खास व्हिडिओ दाखवला. या व्हिडिओमध्ये कोल्हापूरमध्ये फिफा वर्ल्ड कपदरम्यान झालेल्या जल्लोषाची झलक पाहायला मिळते..शहरातील गल्लीबोळांमध्ये उभारलेले लिओनेल मेस्सीचे ५० ते ६० फुटांचे भव्य कटआउट, आकाशात सोडण्यात आलेले निळे-पांढरे फुगे, आकर्षक आतषबाजी, रस्त्यावर उसळलेली चाहत्यांची प्रचंड गर्दी, फुटबॉल ट्रॉफीचे बॅनर आणि मेस्सीबद्दलचे अफाट प्रेम हे सर्व पाहून अर्जेंटिनाचे चाहते अक्षरशः भारावून गेले..आपल्या देशापासून हजारो किलोमीटर दूर भारतातील एका शहरात अर्जेंटिना आणि लिओनेल मेस्सीसाठी एवढं प्रेम असेल, यावर अनेकांचा विश्वासच बसत नव्हता. राजवर्धन देसाई यांनी अनेक अर्जेंटिनियन चाहत्यांना हा व्हिडिओ दाखवला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया कॅमेऱ्यात कैद केल्या..एका चाहत्याने तर भावूक होत कॅमेऱ्यासमोर "इंडिया जिंदाबाद... अर्जेंटिना जिंदाबाद!" अशी घोषणा दिली. तर दुसऱ्या एका चाहत्याने आनंदाने राजवर्धन यांना मिठी मारली. आणखी एका चाहत्याने "We are brothers" असे म्हणत भारत आणि अर्जेंटिनामधील नात्याबद्दल भावना व्यक्त केल्या. अनेकांनी कोल्हापूरकरांच्या या प्रेमाबद्दल मनापासून आभारही मानले..Kolhapur Football : विषय हार्ड, लय भारी...; फिफाने घेतली कोल्हापूरच्या फुटबॉलची दखल, रोनाल्डो, नेमारच्या फोटोंना दिल्या मराठी कमेंट.दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, नेटकरी "फुटबॉलची खरी क्रेझ भारतातही आहे", अशा प्रतिक्रिया देत आहेत. विशेषतः कोल्हापूरच्या फुटबॉल संस्कृतीचे आणि अर्जेंटिनाप्रती असलेल्या निस्सीम प्रेमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. हा व्हिडिओ डिजिटल क्रिएटर राजवर्धन धनंजय देसाई यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला असून, त्याला लाखो व्ह्यूज आणि हजारो प्रतिक्रिया मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.