Kumkum Mohod: बापाच्या कष्टांना अमरावतीच्या लेकीचा 'सुवर्ण' सलाम! मिठाईचे डबे बनवणाऱ्या अनिल मोहोड यांच्या १७ वर्षीय कुमकुमने जपानमध्ये इतिहास रचला

KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL ASIAN GAMES 2026: आशियाई गेम्स २०२६ मध्ये अमरावतीच्या एका १७ वर्षांच्या लेकीने इतिहास रचला आहे. अमरावतीच्या गोसावी कॉलनीत राहणाऱ्या कुमकुम अनिल मनोहर मोहोड हिने तिरंदाजीच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे. आशियाई खेळांच्या इतिहासात महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी कुमकुम पहिली भारतीय महिला ठरली आहे. तिच्या या कामगिरीसोबतच २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी भारताचा कोटा देखील पक्का झाला आहे..कुमकुमचं हे यश मिळवणं सोपं नव्हतं. तिचे वडील अनिल मनोहर मोहोड हे अमरावतीमध्ये मिठाईच्या दुकानांसाठी पुठ्ठ्याचे बॉक्स बनवण्याचं काम करतात. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही त्यांनी आणि कुमकुमची आई रुपाली यांनी तिच्या खेळाला साथ दिली..US Open 2026: पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत रंगला थरार; ४ तास २८ मिनिटांच्या लढतीनंतर शेल्टनने गतविजेत्या अल्काराझला दिला धक्का.३ हजार रुपयांत घेतलं पहिलं धनुष्यकुमकुमने २०१८ मध्ये तिरंदाजीचा सराव सुरू केला. त्यावेळी महागडं साहित्य घेणं तिच्या कुटुंबाला शक्य नव्हतं. त्यामुळे आजीने दिलेल्या ३ हजार रुपयांत कुमकुमने पहिलं साधं बांबूचं धनुष्य घेतलं. यानंतर अमरावती विभागीय क्रीडा संकुलात प्रशिक्षक प्रफुल्ल डांगे आणि गणेश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने सराव सुरू ठेवला. हळूहळू तिच्या खेळात सुधारणा होत गेली आणि आज त्याच मेहनतीच्या जोरावर तिने आशियाई खेळांमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं आहे..अंतिम सामन्यात कोरियन खेळाडूला दिली टक्करसुवर्णपदकाच्या अंतिम सामन्यात कुमकुमसमोर दक्षिण कोरियाची ओ येजिन होती. सामन्याच्या सुरुवातीला कुमकुम १-३ अशी पिछाडीवर होती. मात्र, त्यानंतर तिने चांगलं पुनरागमन करत गुणसंख्या ५-५ अशी बरोबरीत आणली. यानंतर सुवर्णपदकाचा निर्णय शूट-ऑफमध्ये झाला. ओ येजिनने आपला पहिला बाण मारताना ८ गुण मिळवले. त्यानंतर कुमकुमची पाळी होती.१७ वर्षांच्या कुमकुमने कोणताही दबाव न घेता बाण सोडला आणि तो थेट १० गुणांच्या केंद्रावर जाऊन लागला. या एका बाणाने कुमकुमचं सुवर्णपदक पक्कं केलं..आशियाई गेम्समध्ये कुमकुमची तीन पदकंकुमकुमने या आशियाई गेम्समध्ये एकूण तीन पदकं जिंकली आहेत. महिला संघाच्या प्रकारात तिने अंकिता भकत आणि कीर्ती यांच्यासोबत सुवर्णपदक जिंकलं. त्यानंतर धिरज बोम्मादेवरा याच्यासोबत मिक्स टीममध्ये तिने रौप्यपदक मिळवलं. आता वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकत तिने या स्पर्धेतील तिसरं पदक आपल्या नावावर केलं आहे..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.कुमकुमचं सर्वात मोठं स्वप्न भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याचं आहे. आता २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी कोटा मिळाल्यामुळे तिचं हे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल पुढे पडलं आहे. ज्या मिठाईच्या दुकानांसाठी तिचे वडील पुठ्ठ्याचे बॉक्स बनवतात, त्याच अमरावतीमध्ये आता कुमकुमच्या सुवर्णपदकाचा आनंद साजरा केला जात आहे. ३ हजार रुपयांच्या बांबूच्या धनुष्यापासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आता आशियाई सुवर्णपदकापर्यंत पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.