क्रीडा

Kumkum Mohod: बापाच्या कष्टांना अमरावतीच्या लेकीचा 'सुवर्ण' सलाम! मिठाईचे डबे बनवणाऱ्या अनिल मोहोड यांच्या १७ वर्षीय कुमकुमने जपानमध्ये इतिहास रचला

KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL ASIAN GAMES 2026: अमरावतीच्या १७ वर्षीय कुमकुम मोहोडने आशियाई गेम्स २०२६ मध्ये महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह तिरंदाजी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. मिठाईच्या दुकानांसाठी पुठ्ठ्याचे बॉक्स बनवणारे वडील आणि आईच्या पाठिंब्याने सुरू झालेला तिचा प्रवास ३ हजार रुपयांच्या बांबूच्या धनुष्यापासून आशियाई सुवर्णपदकापर्यंत पोहोचला.
KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL ASIAN GAMES 2026

KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL ASIAN GAMES 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

KUMKUM MOHOD GOLD MEDAL ASIAN GAMES 2026: आशियाई गेम्स २०२६ मध्ये अमरावतीच्या एका १७ वर्षांच्या लेकीने इतिहास रचला आहे. अमरावतीच्या गोसावी कॉलनीत राहणाऱ्या कुमकुम अनिल मनोहर मोहोड हिने तिरंदाजीच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे.

आशियाई खेळांच्या इतिहासात महिलांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारात सुवर्णपदक जिंकणारी कुमकुम पहिली भारतीय महिला ठरली आहे. तिच्या या कामगिरीसोबतच २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी भारताचा कोटा देखील पक्का झाला आहे.

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