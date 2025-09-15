Hong Kong Open Badminton 2025: सात्विक-चिराग जोडीसह लक्ष्यने संधी गमावली; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा, भारतीय खेळाडू उपविजेते

हाँगकाँग : भारतीय बॅडमिंटनपटूंना हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये विजेते होण्याची सुवर्णसंधी होती, मात्र सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या पुरुष दुहेरीतील जोडीसह लक्ष्य सेन याला पुरुष एकेरीमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. यामुळे भारतीय खेळाडूंचे जेतेपद पटकावण्याचे स्वप्न भंग पावले..लक्ष्य सेन याने मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सय्यद मोदी बॅडमिंटन स्पर्धेत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्याला या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठता आली होती. लक्ष्य याच्यासमोर चीन ली शी फेंग याचे आव्हान होते. लक्ष्य-फेंग यांच्यामध्ये अंतिम लढतीच्या आधीपर्यंत १३ लढती पार पडल्या होत्या. लक्ष्य याने सात लढतींमध्ये विजय मिळवले होते. सहा लढतींमध्ये फेंग याला विजय मिळवता आला होता. तसेच चीनच्या खेळाडूने यंदाच्या मोसमात ऑल इंग्लंड व चायना ओपन या दोन्ही स्पर्धांमध्ये विजय साकारत वर्चस्व गाजवले होते..लक्ष्य सेन याने पहिल्या गेममध्ये ४-० अशी आघाडी मिळवली, मात्र फेंग याने आक्रमक खेळ करताना ८-८ अशी बरोबरी साधली. चीनच्या खेळाडूने ही आघाडी १४-१० अशी पुढे नेली. १९-१५ असे पुढे असताना फेंग याने दमदार स्मॅश मारत २१-१५ असा पहिला गेम आपल्या नावावर केला. दुसऱ्या गेममध्येही लक्ष्य याने ४-१ अशी आघाडी मिळवली. .जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर असलेल्या फेंग याने लक्ष्यवर दबाव वाढवला. त्याने १५-९ अशी आघाडी घेत विजयाच्या दिशेने कूच केली. अखेर आठ मॅच पॉइंट मिळवत दुसरा गेम त्याने २१-१२ असा जिंकत एकूण ४५ मिनिटांमध्ये बाजी मारली. दरम्यान, लक्ष्य सेनला मागील काही महिन्यांमध्ये प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. या स्पर्धेतील उपविजेतेपद त्याच्यासाठी महत्त्वाचे ठरु शकणार आहे. आगामी स्पर्धांसाठी त्याचा आत्मविश्वास उंचावू शकणार आहे..तीन गेमच्या संघर्षांनंतर उपविजेतेपदसात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीला तीन गेमच्या झुंजीनंतर उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावलेल्या लियांग केंग-वँग चँग या चीनच्या जोडीने भारताच्या सात्विक-चिराग या जोडीवर १९-२१, २१-१४, २१-१७ असा विजय साकारला. भारतीय जोडीचा एक तास व दोन मिनिटांत पराभव झाला..School Basketball : शालेय बास्केटबॉल स्पर्धेत मिलेनियम, अमानोरा, आर्मी, विद्यांचलची विजयी घोडदौड.कामगिरीवर समाधानी : चिरागहाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पराभूत झाल्यानंतर चिराग शेट्टी याने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला, मागील आठवड्यात जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावले आणि आता हाँगकाँग ओपन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. त्यामुळे आमच्या कामगिरीवर समाधानी आहोत. आम्हालाही विजय मिळवावा असे वाटत होते, मात्र प्रतिस्पर्धी जोडीकडून छान खेळ करण्यात आला. याचे श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.