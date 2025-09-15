क्रीडा

Hong Kong Open Badminton 2025: सात्विक-चिराग जोडीसह लक्ष्यने संधी गमावली; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा, भारतीय खेळाडू उपविजेते

Satwik Chirag: हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेत लक्ष्य सेन आणि सात्विक-चिराग जोडी उपविजेते ठरले. भारतीय खेळाडूंना विजेतेपद गमवावे लागले.
सकाळ वृत्तसेवा
हाँगकाँग : भारतीय बॅडमिंटनपटूंना हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये विजेते होण्याची सुवर्णसंधी होती, मात्र सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या पुरुष दुहेरीतील जोडीसह लक्ष्य सेन याला पुरुष एकेरीमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. यामुळे भारतीय खेळाडूंचे जेतेपद पटकावण्याचे स्वप्न भंग पावले.

