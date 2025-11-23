क्रीडा
Lakshya Sen: आता विजेतेपदाचे लक्ष्य; ऑस्ट्रेलिया ओपन , सेनची अंतिम फेरीत धडक
Australian Open: भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनने जगातीत सहाव्या क्रमवरील तैपेईच्या चोऊ तियन चेनवर तीन गेमच्या कडव्या झुंजीत मात केली आणि ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर ५०० स्पर्धेच्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
