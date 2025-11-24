Australian Open 2025: लक्ष्यला मोसमातले पहिले विजेतेपद; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, दोन गेममध्ये मोहीम फत्ते

सिडनी : भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनने जपानच्या युशी तनाकाचा पराभव करून ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकली. त्याचबरोबर विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवताना यंदाच्या वर्षातील पहिले पुरुष एकेरीचे अजिंक्यपद मिळवले..पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदकाची संधी गमावल्यानंतर लक्ष्य सेनची कामगिरी खालावली होती; मात्र आज झालेल्या अंतिम सामन्यात त्याने वर्चस्व मिळवताना तनाकावर २१-१५, २१-११ असा सरळ गेममध्ये विजयावर शिक्कामोर्तब केले. अवघ्या ३८ मिनिटांत हा सामना जिंकताना लक्ष्य सेनने चार लाख ७५ हजार डॉलरचीही कमाई केली..Badminton: सात्त्विक-चिराग जोडीला पहिल्या जेतेपदाची आशा; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, लक्ष्य, प्रणोयकडून सातत्यपूर्ण खेळाची अपेक्षा.या मोसमात खूप चढ-उतार पाहिले, सुरुवातीला काही दुखापतीही झाल्या. तरीही मी सतत मेहनत करत राहिलो आणि हंगामाची सांगता अशा पद्धतीने करण्याचा मला खूप आनंद आहे, असे लक्ष्यने सांगितले. या विजेतेपदामुळे मी खूप उत्साहित आहे. पुढील हंगामाची वाट पाहत आहे. पूर्ण स्पर्धेदरम्यान झालेल्या खेळावर मी खूप समाधानी आहे, अशीही भावना लक्ष्य सेनने व्यक्त केली..२०२१च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील ब्राँझपदक विजेत्या लक्ष्यने यापूर्वी २०२४ मध्ये लखनऊ येथे झालेल्या सैय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होतेच. त्यानंतर कॅनडा ओपन (२०२४)नंतर त्याला कोणत्याही मोठ्या स्पर्धेत त्याला विजेतेपद मिळाले नव्हते. सप्टेंबरमध्ये हाँगकाँग सुपर ५०० स्पर्धेत तो उपविजेता ठरला होता..जागतिक क्रमवारीत २६व्या स्थानावर असलेल्या आणि यंदा ऑर्लेआन्स मास्टर्स व यूएस ओपन अशी दोन सुपर ३०० स्पर्धा जिंकलेल्या तनाकाविरुद्ध लक्ष्यने अचूक नियंत्रण, कमालीची अचूकता आणि काटेकोर अंमलबजावणी दाखवली आणि एकही गेम न गमावता विजेतेपदावर आपला हक्क सिद्ध केला..पहिल्या गेममध्येच वर्चस्वलक्ष्यने आत्मविश्वासपूर्ण सुरुवात करत पहिल्या गेममध्ये ६-३ अशी आघाडी घेतली. तनाकाकडून नेटमध्ये जाणाऱ्या, बाहेर जाणाऱ्या आणि स्वैर फटके मारले जात होते. एका ३५ फटक्यांच्या रॅलीनंतर तनाकाचा फटका पुन्हा नेटमध्ये लागला. त्यानंतर तनाकाला एक गुण मिळाला आणि लक्ष्यची सलग गुणांची मालिका थांबली..Lakshya Sen: आता विजेतेपदाचे लक्ष्य; ऑस्ट्रेलिया ओपन , सेनची अंतिम फेरीत धडक.दुसरा गेम एकतर्फीदुसऱ्या गेममध्ये लक्ष्यचा जलद आणि आक्रमक खेळ कायम राहिला. तनाकाने त्याच्या ठेवणीतल्या स्मॅशने काही प्रयत्न केले; पण ते पुरेसे नव्हते. तो अतिआक्रमक झाला आणि नियंत्रण गमावून बसला. लक्ष्य ८-४, मग १०-५ अशी आघाडी घेत गेला. आणखी एका प्रचंड स्मॅशने त्याने मध्यांतराला सहा गुणांचे वर्चस्व मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.