क्रीडा

Lakshya Sen: पहिला गेम जिंकूनही लक्ष्य सेनचा धक्कादायक पराभव! १८ वर्षीय गॅरेट टॅनने कमबॅक करत भारतीय स्टारचं आव्हान केलं संपुष्टात

BWF World Championships: जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताला मोठा धक्का बसला आहे. पुरुष एकेरीत लक्ष्य सेनचे आव्हान संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या १८ वर्षीय गॅरेट टॅनने लक्ष्यचा तीन गेममध्ये पराभव केला.
Lakshya Sen

Lakshya Sen

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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BWF World Championships: जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत लक्ष्य सेनचे आव्हान संपुष्टात नवी दिल्ली, ता. १९ : भारताला जागतिक बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये बुधवारी धक्का बसला. पुरुषांच्या एकेरीमध्ये लक्ष्य सेन याचे आव्हान संपुष्टात आले.

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