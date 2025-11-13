Badminton Tournament: लक्ष्य सेन, एच. एस. प्रणोयची विजयी सलामी; जपान मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धा, भारताच्या इतर खेळाडूंकडून निराशा

कुमामोटो (जपान) : लक्ष्य सेन व एच. एस. प्रणोय या अनुभवी खेळाडूंनी प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय साकारत जपान मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष एकेरी विभागात पुढल्या फेरीत प्रवेश केला, मात्र भारताच्या इतर खेळाडूंना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले..लक्ष्य सेन याच्यासमोर जपानच्या कोकी वातानाबे याचे आव्हान होते. लक्ष्य सेन याने कोकी वातानाबे याच्यावर २१-१२, २१-१६ असा सरळ दोन गेममध्ये पराभव केला. भारतीय खेळाडूने ३९ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..एच. एस. प्रणोय आणि जुन हाओ लिओंग यांच्यामध्ये रोमहर्षक लढत पार पडली. जुन हाओ लिओंग याने पहिला गेम २१-१६ असा आपल्या नावावर करीत १-० अशी आघाडी घेतली. एच. एस. प्रणोय याने मात्र झोकात पुनरागमन करताना पुढील दोन्ही गेममध्ये बाजी मारली..त्याने दुसरा गेम २१-१३ असा जिंकला. अखेरच्या गेममध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. एस. एस. प्रणोय याने दबावाखाली आपला खेळ उंचावला व २३-२१ असे यश मिळवले..IND vs AUS Semi Final: जेमिमा रॉड्रिग्जचे खणखणीत शतक! हरमनप्रीत कौरची हुकली सेंच्युरी, ऑस्ट्रेलियाला धडकी भरवणारी भागीदारी.दुहेरीत अपयशभारतीय खेळाडूंना दुहेरी विभागातील लढत अपयशाचा सामना करावा लागला. रोहन कपूर व ॠत्विका शिवानी गद्दे या जोडीचा पराभव झाला. प्रेसली स्मिथ व जेनी गेई या जोडीने भारतीय जोडीला २१-१२, १९-२१, २२-२० असे तीन गेममध्ये पराभूत केले. भारतीय जोडीचा ५७ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.