क्रीडा

Badminton Tournament: लक्ष्य सेन, एच. एस. प्रणोयची विजयी सलामी; जपान मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धा, भारताच्या इतर खेळाडूंकडून निराशा

Lakshya Sen Triumphs Over Koki Watanabe in Japan Masters: लक्ष्य सेन आणि एच. एस. प्रणोय यांनी जपान मास्टर्स बॅडमिंटनमध्ये विजय मिळवत पुढच्या फेरीत प्रवेश केला. दुहेरीत भारतीय खेळाडूंना अपयशाचा सामना करावा लागला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कुमामोटो (जपान) : लक्ष्य सेन व एच. एस. प्रणोय या अनुभवी खेळाडूंनी प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय साकारत जपान मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष एकेरी विभागात पुढल्या फेरीत प्रवेश केला, मात्र भारताच्या इतर खेळाडूंना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले.

