नवी दिल्ली, : किदांबी श्रीकांत हा लक्ष्य सेनच्या मदतीला धावून आला. किदांबी श्रीकांत याने बुधवारी कोकी वातानबेला पराभूत केल्यामुळे लक्ष्य सेन याचे बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फायनल्स या जागतिक स्पर्धेचे तिकीट निश्चित झाले. या स्पर्धेमध्ये क्रमवारीतील अव्वल आठ क्रमांकावरील खेळाडूंना पात्रता मिळते. लक्ष्य सेन व कोकी वातानबे यांच्यामध्ये चुरस होती मात्र किदांबी श्रीकांत याने हाँगकाँग ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये कोकी वातानबेला हरवून लक्ष्य सेनचा मार्ग मोकळा करून टाकला. हायलो ओपन आणि कुमामोटो मास्टर्स जपान या स्पर्धांमध्ये लागोपाठ विजेतेपद मिळवून लक्ष्य सेनने अनपेक्षितरीत्या वर्ल्ड टूर क्रमवारीत सहावे स्थान गाठले होते,.मात्र डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हंगामातील या अंतिम स्पर्धेतील अव्वल आठ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी कोकी वातानबे आणि थायलंडचा कुनलावुत वितिदसर्न हेदेखील शर्यतीत असल्यामुळे लक्ष्य सेनचे स्थान पूर्णपणे पक्के झाले नव्हते. किदांबी श्रीकांतने वातानबेचा २१-१६, १६-२१, २१-९ असा पराभव केला. या पराभवामुळे ९ ते १३ डिसेंबरदरम्यान चीनमधील हांगझोऊ येथे होणाऱ्या हंगामातील अंतिम स्पर्धेत खेळण्याचे जपानी खेळाडूचे स्वप्न भंगले..तत्पूर्वी, लक्ष्य सेनने फ्रान्सच्या आर्नो मर्कलविरुद्धच्या रोमांचक सामन्यात पराभवाच्या छायेतून बाहेर येत विजय मिळवला होता. पहिला गेम गमावल्यानंतर जोरदार पुनरागमन करत त्याने हा सामना १४-२१, २१-१६, २५-२३ असा जिंकला आणि उपउपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.