Satwiksairaj Chirag: लक्ष्यसह चिराग सात्त्विकही अंतिम फेरीत; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन, सेनची लढत चीनच्या दुसऱ्या मानांकित खेळाडूशी

Hong Kong Open: भारताच्या लक्ष्य सेन याने जवळपास दोन वर्षांनंतर मोठ्या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. त्याने तैपेईच्या चोऊ तिएन चेन याला सरळ गेममध्ये पराभूत केले. तसेच, पुरुष दुहेरीतील सात्त्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडीनेही हाँगकाँग ओपन स्पर्धेत अंतिम फेरीत धडक मारली.
सकाळ वृत्तसेवा
