मुंबईच्या शरीरसौष्ठव क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या आणि व्यायाम संस्कृतीला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या शिलेदारांपैकी एक असलेले लक्ष्मण बोवलेकर यांची जीवनाची झुंज गुरुवारी संपली. वयाच्या ८५व्या वर्षी जोगेश्वरी येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने मुंबईच्या शरीरसौष्ठव क्षेत्रातील एक भक्कम आधारस्तंभ कोसळला..बोवलेकर म्हणजे केवळ व्यायामशाळा चालवणारे व्यक्तिमत्त्व नव्हते, तर शरीरसौष्ठवाची चळवळ तळागाळात रुजवणारे नेतृत्व होते. मुंबई उपनगर शरीरसौष्ठव संघटनेचे अध्यक्षपदासह विविध जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी संघटनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून या खेळाच्या विस्तारासाठी मोलाचे योगदान दिले. मधुकर तळवळकर, विकी गोरक्ष, विजू पेणकर, भाई कदम, माधव पुजारी यांसारख्या दिग्गजांच्या मांदियाळीत बोवलेकर यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली..त्यांच्या निधनाने शरीरसौष्ठव क्षेत्रातील अनुभवाचा, मार्गदर्शनाचा आणि व्यायाम संस्कृतीसाठी झटणाऱ्या एका दमदार पर्वाचा अस्त झाला आहे. त्यांच्या कार्याचा ठसा मात्र पुढील पिढ्यांच्या स्नायूंतील ताकदीइतकाच भक्कम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.