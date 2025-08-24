क्रीडा
Lionel Messi: मेस्सीसह अर्जेंटिना संघ केरळमध्ये खेळणार; नोव्हेंबरमध्ये प्रदर्शनीय सामना, अर्जेंटिना संघटेनकडून दुजोरा
Argentina Football: लिओनेल मेस्सी आणि अर्जेंटिनाचा विश्वविजेता संघ केरळमध्ये नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शनीय सामना खेळणार आहे. या ऐतिहासिक भेटीमुळे केरळच्या फुटबॉलप्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे.
तिरुअनंतपुरम: फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी आणि त्याचा अर्जेंटिना संघ १० ते १८ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत केरळला भेट देणार असल्याची अधिकृत घोषणा अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनने केली आहे. भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या कार्यक्रमात, विश्वविजेता अर्जेंटिना संघ येथील ग्रीनफिल्ड स्टेडियमवर एक प्रदर्शनीय सामना खेळणार आहे.