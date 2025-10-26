क्रीडा

Lionel Messi: मेस्सीचा केरळ दौरा लांबणीवर; फिफाकडून परवानगी मिळण्यास विलंब

Messi-Led Argentina Tour to Kerala Postponed: फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी आणि त्याचा अर्जेंटिना संघ पुढील महिन्यात केरळला येणार नसल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. हा दौरा लांबणीवर पडला असल्याचे सांगण्यात आले तरी त्याचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
Lionel Messi

Lionel Messi

सकाळ वृत्तसेवा
