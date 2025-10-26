Lionel Messi: मेस्सीचा केरळ दौरा लांबणीवर; फिफाकडून परवानगी मिळण्यास विलंब

कोची : फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी आणि त्याचा अर्जेंटिना संघ पुढील महिन्यात केरळला येणार नसल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले. हा दौरा लांबणीवर पडला असल्याचे सांगण्यात आले तरी त्याचे भवितव्य अधांतरीच आहे..केरळ राज्य क्रीडा विभागासोबत प्रायोजक अँटो ऑगस्टीन यांनी मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिना संघ १७ नोव्हेंबर रोजी कोची येथे एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्याचे नियोजन केले होते; मात्र हा दौरा पुढील महिन्यात होणार नसल्याचे ऑगस्टीन यांनीच जाहीर केले..फिफाच्या परवानगीस विलंब झाल्यामुळे, अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशनबरोबर चर्चा करून, सामना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अर्जेंटिनाचा केरळ दौरा फिफाच्या मंजुरीवर अवलंबून होता. आम्ही नोव्हेंबरमध्ये दोन सामने निश्चित केले होते, असे केरळचे क्रीडामंत्री व्ही. अब्दुर्रहिमान यांनी सांगितले..मंत्र्यांनी सांगितले, की फिफा मंजुरीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे शुक्रवारी रात्री सादर करण्यात आली. फिफाची मंजुरी तत्काळ मिळाली तर सामना अद्याप या नियोजित कालावधीत होऊ शकला असता, असे त्यांनी स्पष्ट केले..कोचीतील जवाहरलाल नेहरू आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमची तपासणी पूर्ण झाली आहे. सध्या स्टेडियममध्ये हॅलोजन लाइट्स आहेत, ज्यांना सुरू होण्यासाठी वेळ लागतो. नवीन लाइट्स बसवण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. अग्निशमन आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली असून आता फक्त फिफाची मंजुरी बाकी आहे. आम्हाला ती या आठवड्यात मिळेल, अशी आशा आहे, असे क्रीडामंत्र्यांनी नमूद केले..Lionel Messi च्या अर्जेंटिना संघाचा भारतीय चाहत्यांना धक्का, केरळ दौऱ्यावर येणारच नाही?.क्रीडामंत्र्यांनी पुढे सांगितले, की मेस्सी एकट्याने केरळला भेट देऊ शकला असता; पण सरकारला पूर्ण अर्जेंटिना संघाचा सामना आयोजित करायचा होता. मेस्सी रोड शोमुळे क्रीडा क्षेत्राला फायदा होणार नाही, म्हणून आम्हाला पूर्ण संघाचा सामना हवा होता. आम्ही या विलंबाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत नाही, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.