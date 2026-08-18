Lionel Messi: मेस्सीने पुन्हा पेनल्टी गमावली; एमएलएस स्पर्धेत मियामी संघाचा सलग तिसरा पराभव

मियामी: लिओनेल मेस्सीने एकूणच सलग तिसरी पेनल्टी गमावली. त्यामुळे त्याच्या इंटर मियामी क्लबचा नॅशविल सॉकर क्लबकडून १-४ अशा पराभवाचा सामना करावा लागला. ‘एमएलएस’ स्पर्धेत इंटर मियामीचा ही सलग तिसरी हार आहे. मियामी क्लबला २३व्या मिनिटाला पेनल्टी किक मिळाली होती. .मेस्सीने यावर गोल केला असता, तर त्यांना १-१ अशी बरोबरी साधता आली असती, परंतु मेस्सीने पेनल्टीवर मारलेल्या कीकमध्ये जोर नव्हता. त्यामुळे नॅशविलचा गोलरक्षक ब्रायन स्केवेकने सहजपणे चेंडू रोखला. त्याच्या हाताला लागून रिबाँड झालेला चेंडू मियामी संघाच्या सेरगिओ रेगुलिऑनने गोल जाळ्यात मारला, परंतु व्हिडिओ रिव्ह्यूमध्ये तो ऑफसाईड ठरला..Madhya Pradesh Road Accident : गाईला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पिकअप-डंपरची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू, ३२ गंभीर जखमी .२०१४ नंतर मेस्सी प्रथम सलग तीन सामन्यांत (आंतरराष्ट्रीय आणि क्लब) पेनल्टीवर गोल करू शकला नाही. नुकत्याच झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत मेस्सी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गटसाखळीत आणि इजिप्तविरुद्ध उपउपांत्यपूर्व फेरीत पेनल्टी किकवर गोल करण्यात अपयशी ठरला होता..मेस्सीला पेनल्टी किकवर गोल करता आला नसला तरी लगेचच त्याने दिलेल्या उत्तम असिस्टवर तेलास्को सेगोवियाने गोल केला आणि मियामीने १-१ अशी बरोबरी साधली. पूर्वार्धात हा सामना बरोबरीत होता, मात्र उत्तरार्धात चित्र बदलले. नॅशविल संघाने या सत्रात जोरदार आक्रमक खेळ केला. हॅनी मुख्तारने दोन गोल केले..या एमएलएस कप स्पर्धेत गतवर्षी विजेतेपद मिळवलेल्या मियामी क्लब यंदा पहिल्या सहा सामन्यांत अपराजित राहिला होता, परंतु या सामन्यात नॅशविल संघाला पराभूत केले असते, तर त्यांना पहिल्या स्थानावर येता आले असते. आता नॅशविल संघ मियामीपेक्षा पाच गुणांनी पुढे आहे..E10 Fuel: E10 पर्याय पुन्हा आणावा, जुन्या वाहनांसाठी उपयुक्त; मुख्य आर्थिक सल्लागारांची केंद्र सरकारला सूचना.मेस्सीला पिवळे कार्डनॅशविल संघाकडून तिसरा गोल झाला तेव्हा एका फाउलवरून मेस्सीचा रेफ्रींबरोबर वाद झाला. परिणामी त्याला पिवळे कार्ड दाखविण्यात आले.हा दिवस मेस्सीचा नव्हताच. उत्तरार्धातील भरपाई वेळेत त्याने दिलेले पास अचुक ठरले नाहीत, तर एका क्षणी त्याच्याकडे आलेला चेंडू ऑफसाईड ठरवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.