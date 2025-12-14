क्रिकेटचा देव 'सचिन' जेव्हा फुटबॉलचा सुपरस्टार मेस्सीला भेटला, 10 नंबरची जर्सी देताना काळ थांबला… वानखडेवरील 'तो' क्षण Viral

फुटबॉलच्या जगतातील महान खेळाडू लिओनेल मेस्सी मुंबईत दाखल झाले असून, वानखेड़े स्टेडियममध्ये त्यांच्या उपस्थितीने वातावरण उत्साहाने भरले आहे. क्रिकेटच्या देवता सचिन तेंडुलकर आणि फुटबॉलच्या देवता मेस्सी यांची भेट हा क्रिडारसिकांसाठी अविस्मरणीय क्षण ठरला. या भेटीमध्ये सचिनने मेस्सीला १० क्रमांकाची विशेष जर्सी भेट दिली, जी प्रत्येक चाहत्याच्या मनात कायमची कोरली जाईल..Salman Ali Agha: वर्ल्डकप तिकीट विक्रीच्या पोस्टरवरून सलमानला वगळले; पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ ‘आयसीसी’वर नाराज.मेस्सीचा भारत दौरा सुरू झाला आहे. कोलकात्यात फुटबॉलच्या चाहत्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरात मेस्सीचे आगमन झाले तेव्हा प्रचंड उत्साह दिसला, परंतु पहिल्या दिवशीच्या कार्यक्रमामुळे चाहते निराश झाले आणि त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, हैदराबादमधील कार्यक्रम यशस्वी ठरला. आता दौऱ्याचा दुसरा दिवस असून, मेस्सी मुंबईत पोहोचला आहे. त्यांच्यासोबत लुइस सुआरेज आणि रोड्रिगो डी पॉल हे खेळाडूही आले आहेत..वानखडे स्टेडियममध्ये ऑल-स्टार्स संघाच्या खेळाडूंसोबत मेस्सीची भेट घडली. ते सर्व खेळाडूंना अभिवादन करत होते आणि त्यानंतर भारतीय फुटबॉलचे दिग्गज सुनील छेत्री यांच्याशी त्यांची भेट झाली. दोघांनी एकमेकांना आलिंगन दिले. यावेळी सचिन तेंडुलकर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अभिनेता टायगर श्रॉफ हेही स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. स्टेडियममधील वातावरण अत्यंत रोमांचक बनले..सचिन तेंडुलकरने सर्वांचे आभार मानलेया कार्यक्रमात सचिन तेंडुलकरने सर्वांचे आभार मानले आणि विशेषतः मेस्सीचे कौतुक करत त्यांनाही धन्यवाद दिले. वानखेड़े स्टेडियममध्ये घडलेला सचिन आणि मेस्सी यांच्या भेटीचा प्रसंग प्रत्येक क्रिकेट व फुटबॉलप्रेमीने आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवला असेल. याच वेळी प्रोजेक्ट महादेवाचे उद्घाटनही पार पडले..मेस्सीला भेटण्याची संधी कुणालाही सोडायची नव्हती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मेस्सीच्या फुटबॉलवर स्वाक्षरी घेतली. त्याबदल्यात मेस्सीने फडणवीसांना जर्सी भेट दिली..IPL 2026 Auction पूर्वी मोठा 'खेला'! जो ऑलराऊंडर सर्वात महागडा ठरू शकतो, त्याची फक्त फलंदाज म्हणून नोंदणी; कुणी केला गेम?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.