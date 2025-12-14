Lionel Messi Mumbai Tour: सचिन तेंडुलकरसोबत भेट ते प्रदर्शनीय सामना... लिओनेल मेस्सीच्या मुंबई दौऱ्याचे अपडेट्स एका क्लिकवर

मुंबई : लोकप्रिय आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सीच्या उपस्थितीत कोलकाता येथे घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती मुंबईत घडू नये, या उद्देशाने मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तासह आवश्यक त्या उपाययोजना केल्याचा दावा शनिवारी (ता. १३) केला. लियोनेल मेस्सी रविवारी (ता. १४) मुंबईत असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई सज्ज झाली आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मेस्सी, सचिन तेंडुलकर व सुनील छेत्री हे आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज सोबत दिसणार आहेत..लियोनेल मेस्सी भारत दौऱ्यावर आहे. कोलकाता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियमवर त्याच्या उपस्थितीत शनिवारी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. फुटबॉलवर विशेष जीव असलेल्या पश्चिम बंगालमधील हजारो चाहत्यांनी लियोनेल मेस्सीला पाहण्यासाठी या कार्यक्रमाची महागडी तिकिटे काढली..Lionel Messi India Tour 2025: चाहत्यांसाठी मेस्सीची १० मिनिटे! पण, तरूणीला फोटो काढण्यासाठी मिळाली २० मिनिटे; कोण आहे Subhashree Ganguly? .लियोनेल मेस्सीची झलक पाहण्यासाठी आतुर असलेल्या या चाहत्यांचा मात्र भ्रमनिरास झाला. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून लियोनेल मेस्सीभोवती पोलिस, सुरक्षारक्षकांचे कडे होतेच; मात्र राजकीय पुढाऱ्यांनीही त्याला गराडा घातल्याने स्टेडियममध्ये उपस्थित चाहत्यांना मेस्सी दिसत नव्हता. .अस्वस्थ झालेल्या चाहत्यांनी खुर्च्यांसह मिळेल ती वस्तू स्टेडियममध्ये भिरकावली. परिणामी, या कार्यक्रमांतर्गत लियोनेल मेस्सीची स्टेडियमभोवती चक्करही रद्द केली गेली. अवघ्या २० ते २२ मिनिटांत हा कार्यक्रम आटोपता घ्यावा लागला..मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर असाच कार्यक्रम रविवारी पार पडणार आहे. पोलिसांनी लियोनेल मेस्सीसोबत या कार्यक्रमाला उपस्थित प्रत्येकाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त आणि अन्य उपाययोजनांचे नियोजन केले होते; मात्र कोलकाता येथे घडलेली घटना पाहता पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला. तसेच अधिकच्या उपाययोजनाही केल्या..Mumbai Traffic: लिओनेल मेस्सी मुंबईत येणार, वाहतुकीत मोठे बदल; कधी अन् काय? वाचा... .मेस्सीचा वानखेडे येथील कार्यक्रम सुरळीत पार पाडावा, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली असून पुरेसा बंदोबस्त नेमला आहे, अशी प्रतिक्रिया सह पोलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांनी नोंदवली..Messi's Wankhede Event Itineraryकार्यक्रमाची वेळ - सायंकाळी ५ ते रात्री ८ वाजेपर्यंतसेलेब्रिटी फुटबॉल मॅच पहिला हाफ - १५ मिनिटेहाफ टाईममध्ये संगीत कार्यक्रम - १० मिनिटेदुसरा हाफ - १५ मिनिटेG.O.A.T Cup वितरण - ५ मिनिटेपेनल्टी शूटआऊट - १० मिनिटेफुटबॉल क्लिनिक - ३० मिनिटेसत्कार समारंभ - १० मिनिटेस्टेडियमला फेरी - १० मिनिटे.Ticket Pricesवानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या कार्यक्रमाचे तिकीट ८८५० ते १४७५० रुपयांपर्यंतHow To Watch Messi In Mumbai Live?लिओनेल मेस्सीचा मुंबईतील हा कार्यक्रम DD Sports, Sony Live App आणि website वर पाहता येईल. त्याशिवाय Prasar Bharati Sports च्या YouTube चॅनेलवरही दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.