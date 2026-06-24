Lionel Messi: निवृत्ती ते विश्वविक्रम, लिओनेल मेस्सीची लक्षवेधक भरारी

डल्लास: दहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१६ मधील कोपा अमेरिका स्पर्धेत चिलीविरुद्धचा अंतिम सामना. मेस्सीने पेनल्टी गमावली आणि अत्यंत निराश मनाने त्याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. हाच मेस्सी आता विश्वकरंडक स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा महान खेळाडू ठरला आहे. .यंदाच्या या विश्वकरंडक स्पर्धेत मेस्सीने सोमवारी रात्री झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल केले आणि एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. २०१६ मधील कोपा अमेरिका स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात गमावलेली पेनल्टी किक आणि त्यामुळे अर्जेंटिनाचा झालेला पराभव मेस्सीच्या जिव्हारी लागला होता. माझ्यासाठी राष्ट्रीय संघाची जबाबदारी संपली आहे. मला जे शक्य होते ते सर्व मी केले आहे..मुंबईची तुंबई, पहिल्याच पावसाने दैना; मध्य रेल्वेचा खोळंबा, ट्रान्स हार्बर ठप्प.चॅम्पियन होऊ शकलो नाही याची खंत आहे, अशी निराशा मेस्सीने त्या वेळी व्यक्त करीत निवृत्ती जाहीर केली होती. पण काही काळ गेल्यानंतर आणि राष्ट्रीय संघाकडून झालेल्या मनधरणीनंतर मेस्सीने निवृत्ती मागे घेतली आणि तो पुन्हा परतला. दोनदा कोपा अमेरिका आणि गतवेळेस विश्वकरंडक जिंकण्याचा पराक्रम करून चॅम्पियनचा मुकूट माथी मिरवला..दहा वर्षांनंतर आता आपल्या ३९व्या वाढदिवसाच्या दोन दिवस अगोदर विश्वकरंडक स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा फुटबॉलपटूंचा सन्मानही मिळवला. मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने गेल्या दोन कोपा अमेरिका स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले. त्यानंतर गतवेळच्या विश्वकरंडक स्पर्धेत सात गोल केले. यातील दोन गोल फ्रान्सविरुद्ध अंतिम सामन्यात केले. त्यामुळे १९८६ नंतर अर्जेंटिनाचा संघ पुन्हा विश्वविजेता झाला..Mumbai Rain News : मुंबईत पहिल्याच पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, लोकल सेवेवर परिणाम; पुढील काही तास धोक्याचे, हवामान विभागाचा इशारा."स्टेडियममध्ये असलेल्या प्रेक्षकांचा तुफानी पाठिंबा मला ऊर्जा देणारा होता. त्यांना मी आनंद देऊ शकलो याचे समाधान आहे. प्रत्येक क्षणाचा मी आनंद घेत होतो."- लिओनेल मेस्सी,.मेस्सीची सलग सहावी विश्वकरंडक स्पर्धा२८ विश्वकरंडक सामन्यात १८ गोलनिवृत्ती मागे घेतल्यानंतर १३ गोलवयाची ३५ शी पार केल्यानंतर १२ गोलडाव्या पायाने १८ पैकी १४ गोलविक्रम नोंदवणारे दोन गोल करण्याअगोदर मेस्सीकडून पेनल्टी वाया गेली होती. तेव्हा सर्वच जण चिंता करीत होते, परंतु पायातील आपल्या जादुई चपळतेमुळे मेस्सीने शानदार गोल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.