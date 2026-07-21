Lionel Messi:'तुझ्यासाठी हा क्षण कायम लक्षात राहील', स्कोलोनी मेस्सीला पाहून भावुक; डोळ्यांत अश्रू, आवाजात कंप

न्यू जर्सी: या अगोदरही आम्ही सामने गमावले आहेत, पण स्पेनविरुद्धच्या या पराभवाचे दुःख अपार होते. मेस्सीकडे पाहताच माझे डोळे अश्रूने डबडबले, असे सांगत असताना अर्जेंटिना प्रशिक्षक लिओने स्कोलोनी यांनी आपल्या भावनांना वाट करून दिली, मात्र कापऱ्या आवाजाने रडत रडत ते मध्येच पत्रकार परिषद सोडून गेले. .अंतिम सामन्यातील शिट्टी वाजतात मी मैदानावर असलेल्या खेळाडूंकडे पाहिले माझ्या सपोर्ट स्टाफकडेही दृष्टिक्षेप टाकला आणि त्यानंतर लिओकडे (लिओनेल मेस्सी) पाहताच माझे अश्रू अनावर झाले. मी पूर्णपणे खचलो होतो, कारण माझ्या प्रत्येक खेळाडूने केलेला त्याग मला जाणवत होता, असे स्कोलोनी पत्रकार परिषदेत डोळ्यात अश्रू असताना बोलत होते..Balumama Temple Scam : 15 हजारांची बकरी फक्त 5 हजार 500 रुपयांना! बाळूमामा देवस्थानात मेंढी पालनातून तब्बल 41 कोटींचा अपहार; बनावट दस्तावेज अन् पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न.मेस्सी एकटाच शांतपणे उभा असलेला पाहिल्यानंतर मी स्तब्ध झालो, वयाच्या ३९ वर्षीही त्याने देशासाठी सर्वस्व दिले. क्षणाक्षणाला तो प्रयत्न करत असल्याचे मी पाहिले आहे आणि आता तो विश्वकरंडक न उंचावताच स्तब्ध असल्याचे पाहणे मला अतिशय वेदनादायी होते, असे स्कोलोनी म्हणाले..सामन्यानंतर मी ड्रेसिंग रूममध्ये गेलो तेव्हा कोणाकडेही शब्द नव्हते. निरव शांतता होती. केवळ अश्रू वाहत होते. या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यापासून केलेले अथक प्रयत्न करंडकाविना होते. स्वतः मेस्सीने आमची माफी मागितली. विश्वातील सर्वोत्तम खेळाडू अशा प्रकारे दिलगिरी व्यक्त करताना पाहणे हे फारच दुःखद होते..त्यामुळे मी फारच खचलो असल्याचे स्कोलोनी यांनी सांगितले. लिओनेलला मी म्हटले, तू कर्णधार आहेस, तू दिलगिरी व्यक्त करू नको, तू आम्हाला नेहमीच विश्वास कायम ठेवायला शिकवले आहेस, अखेरच्या क्षणापर्यंत परिधान केलेल्या जर्सीचा सन्मान कायम राखण्यासाठी झुंजलास, इतर सर्व जण वेगवेगळा विचार करत असतील, पण पूर्ण अर्जेंटिना तुझाच विचार करत आहे, अशी भावना स्कोलोनी यांनी व्यक्त केली..Sant Balumama Temple Scam : मोठी बातमी! संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटींचा घोटाळा; माजी प्रशासकासह देवस्थान समिती सचिवांवर गुन्हा दाखल, भाविकांमध्ये तीव्र संताप.तुझ्यासाठी हा क्षण कायम लक्षात राहीलतिम सामन गमावला म्हणून नाही, तर हा पराभव कायमस्वरूपी लक्षात राहील, कारण एक विश्वातील सर्वोत्तम खेळाडू ज्याने आपल्या देशासाठी सर्वस्व बहाल केले, तो खेळाडू साश्रू नयनाने मैदान सोडताना पाहणे फारच वेदनादायी आहे. काही पराभव स्कोअरबोर्डपेक्षाही हृदयाला अधिक घाव देणारे असतात, असे सांगताना स्कोलोनी यांच्या आवाजात कंप होता, पुढे बोलणे त्यांना जमत नव्हते. अखेर तेथूनच त्यांनी पत्रकार परिषद सोडून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.