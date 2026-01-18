Mumbai Marathon: आशियाई स्पर्धेसाठी पात्रतेचा निकष कमी हवा; मुंबई मॅरेथॉनच्या पार्श्वभूमीवर परभणीची धावपटू ज्योती गवते हिचे मत!

क्रीडा

मुंबई : परभणीची धावपटू ज्योती गवते चार वर्षांच्या कालावधीनंतर मुंबई मॅरेथॉनमध्ये पहिल्यांदाच सहभागी होणार आहे. मराठमोळ्या कन्येशी याप्रसंगी संवाद साधण्यात आला. मुंबई मॅरेथॉनच्या अनुषंगाने भारतीय खेळाडूंना आशियाई क्रीडा स्पर्धेची पात्रता मिळवता येणार आहे; मात्र भारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेकडून ठेवण्यात आलेला पात्रतेचा निकष आव्हानात्मक ठेवण्यात आला आहे. भारतीय महिला खेळाडूंसाठी पूर्ण मॅरेथॉनसाठीचा निकष दोन तास ३१ मिनिटे व ५२ सेकंद असा ठेवण्यात आला आहे.

