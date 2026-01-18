Mumbai Marathon: आशियाई स्पर्धेसाठी पात्रतेचा निकष कमी हवा; मुंबई मॅरेथॉनच्या पार्श्वभूमीवर परभणीची धावपटू ज्योती गवते हिचे मत!

मुंबई : परभणीची धावपटू ज्योती गवते चार वर्षांच्या कालावधीनंतर मुंबई मॅरेथॉनमध्ये पहिल्यांदाच सहभागी होणार आहे. मराठमोळ्या कन्येशी याप्रसंगी संवाद साधण्यात आला. मुंबई मॅरेथॉनच्या अनुषंगाने भारतीय खेळाडूंना आशियाई क्रीडा स्पर्धेची पात्रता मिळवता येणार आहे; मात्र भारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेकडून ठेवण्यात आलेला पात्रतेचा निकष आव्हानात्मक ठेवण्यात आला आहे. भारतीय महिला खेळाडूंसाठी पूर्ण मॅरेथॉनसाठीचा निकष दोन तास ३१ मिनिटे व ५२ सेकंद असा ठेवण्यात आला आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.राष्ट्रीय विक्रमापेक्षा चांगली कामगिरी केल्यानंतर ही वेळ गाठता येणार आहे. याचमुळे ज्योती गवते हिच्याकडून स्पष्ट सांगण्यात आले आहे, की दोन तास ४० मिनिटे किंवा दोन तास ३८ मिनिटे असा निकष असायला हवा. जेणेकरून भारतीय महिला धावपटूंना आशियाई स्पर्धेच्या पात्रतेसाठी आस बाळगता येणार आहे.मुंबई मॅरेथॉनमध्ये मागील काही वर्षे सहभागी होता आले नाही, याबाबत ज्योती गवते म्हणाली, की कोरोनाचा काळ मध्यंतरी होता. त्यानंतर मुंबई मॅरेथॉनदरम्यान मी बांगलादेशमधील शर्यतींमध्ये सहभागी होत असे. संघटनेकडूनच आम्हाला तेथे पाठवण्यात येत असे. त्यामुळे मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होता आले नाही..१३वेळा सहभागज्योती गवते ही तेराव्यांदा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणार आहे. १३ पैकी सात वेळा तिने अव्वल तीन क्रमांकांमध्ये येण्याचा मान मिळवला आहे. दोन वेळा तिने महिला विभागात चॅम्पियन होण्याची किमया करून दाखवली आहे..वेळेचे लक्ष्यज्योती गवते चार वर्षांनंतर मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यामुळे वातावरण व रस्ते यांच्याशी जुळवून घेताना अडचण निर्माण होणार आहे. यामुळे यंदाच्या शर्यतीत तिने मोठे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. तीन तासांच्या आतमध्ये तिला पूर्ण मॅरेथॉन ही शर्यत पूर्ण करावयाची आहे. हेच लक्ष्य तिने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. तिने २०१९मध्ये दोन तास ४५ मिनिटांमध्ये मुंबई मॅरेथॉन शर्यत पूर्ण केली होती..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...आशियाई स्पर्धेचा विचार नाहीज्योती गवते हिने आगामी स्पर्धांबाबत जास्त काही विचार केलेला नाही. ती म्हणाली, की सध्या मुंबई मॅरेथॉनमध्ये धावणार आहे. त्यानंतर दिल्ली मॅरेथॉनमधील सहभागाबाबत काही ठरवले नाही. लोणावळा येथील शर्यतीत सहभागी होईन. आशियाई स्पर्धेचा विचार केलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.