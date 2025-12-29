क्रीडा

Magnus Carlsen : मॅग्नस कार्लसनची बेशिस्त वर्तणूक; अर्टेमिएवविरुद्ध पराभवानंतर कॅमेरामनला झिडकारले

chess champion pushes cameraman: अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुरा याने प्रदर्शनीय सामन्यात डी. गुकेशला पराभूत केल्यानंतर राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून दिला.
Magnus Carlsen camera incident

दोहा: अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुरा याने प्रदर्शनीय सामन्यात डी. गुकेशला पराभूत केल्यानंतर राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून दिला. त्यानंतर त्याच्यावर टीकाही करण्यात आली. आता अशाच प्रकारची घटना जागतिक जलद बुद्धिबळ स्पर्धेदरम्यान घडली आहे.

