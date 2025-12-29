Magnus Carlsen : मॅग्नस कार्लसनची बेशिस्त वर्तणूक; अर्टेमिएवविरुद्ध पराभवानंतर कॅमेरामनला झिडकारले

दोहा: अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुरा याने प्रदर्शनीय सामन्यात डी. गुकेशला पराभूत केल्यानंतर राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून दिला. त्यानंतर त्याच्यावर टीकाही करण्यात आली. आता अशाच प्रकारची घटना जागतिक जलद बुद्धिबळ स्पर्धेदरम्यान घडली आहे..रशियाचा २७ वर्षीय खेळाडू व्लादिस्लाव अर्टेमिएव याच्याकडून पराभूत झाल्यानंतर मॅग्नस कार्लसन याने कॅमेरामनसोबत बेशिस्त वर्तणूक केली. व्लादिस्लाव अर्टेमिएव याच्याकडून हार पत्करावी लागल्यानंतर मॅग्नस कार्लसन परतत असतानाच व्हिडिओ कॅमेरामन टिपत असताना नॉर्वेच्या बुद्धिबळपटूने त्याच्या कॅमेऱ्यावर हात ठेवला, तसेच त्या कॅमेरामनलाही झिडकारले..मॅग्नस कार्लसन-व्लादिस्लाव अर्टेमिएव यांच्यामध्ये दोहा (Doha) येथे सुरू असलेल्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेमधील लढत पार पडली. मॅग्नस कार्लसन याच्याकडून १५व्या चालीमध्ये चूक घडली. या चुकीचा फायदा घेत व्लादिस्लाव अर्टेमिएव याने महान खेळाडूवर विजय संपादन केला..या पराभवानंतर नाराज झालेल्या मॅग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) याने तडकाफडकी तेथून पळता पाय काढला. याचप्रसंगी कॅमेरामन त्याचा व्हिडिओ काढण्यात मग्न होता. मॅग्नस कार्लसन याने त्या कॅमेरामनच्या कॅमेऱ्यावर हात ठेवला व व्हिडिओ काढू नये, यासाठी त्याला झिडकारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.