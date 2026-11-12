राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धा : धाराशिवच्या जितेंद्र वसावे, सोलापूरच्या स्नेहा लामकाने यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या संघाची धुरा

धाराशिव (क्री. प्र.) : राष्ट्रीय खो-खोच्या मैदानावर महाराष्ट्राचा झेंडा अभिमानाने फडकवण्यासाठी राज्याचे दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत! गुजरातमधील वडोदरा येथे रंगणाऱ्या ४५ व्या कुमार-मुली राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचे बलवान संघ जाहीर झाले असून, कुमार गटाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी धाराशिवच्या जितेंद्र वसावे याच्याकडे, तर मुलींच्या संघाची कर्णधारपदाची धुरा सोलापूरच्या स्नेहा लामकाने हिच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. २१ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या या राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदकावर महाराष्ट्राचे नाव कोरण्याच्या निर्धाराने खेळाडू मैदानात उतरणार आहेत. .धाराशिव आणि सांगलीत रंगली पूर्वतयारीची रणधुमाळीराष्ट्रीय स्पर्धेपूर्वी महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. मुलींचे शिबिर धाराशिव येथे, तर कुमार संघाचे शिबिर सांगली येथे पार पडले. तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळाडूंनी कसून सराव करत शारीरिक तंदुरुस्ती, आक्रमण-बचावातील कौशल्य, वेग, चपळाई आणि सांघिक समन्वयावर विशेष मेहनत घेतली. या सरावाचा फायदा राष्ट्रीय स्पर्धेत निश्चितच होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे..जितेंद्र वसावेकडे कुमार संघाचे नेतृत्वकुमार गट (मुले) संघाची धुरा धाराशिवच्या जितेंद्र वसावे याच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचा संघ राष्ट्रीय स्तरावर आपली ताकद दाखवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.महाराष्ट्र कुमार संघ : जितेंद्र वसावे (कर्णधार-धाराशिव), हरदया वसावे, सोत्या वळवी (सर्व धाराशिव), समर्थ सावंत, अर्जुन सेहजराव, सचिन सहानी (सर्व मुंबई उपनगर), अकबर शेख, ओंकार राजपूत (सर्व सोलापूर), समर्थ चव्हाण, अद्वैत बैत (सर्व पुणे), पार्थ देवकते (सांगली), तबरेज खान (सातारा), विनायक भांगे, आशिष गौतम (सर्व ठाणे), गौरव कुदळे (अहिल्यानगर).राखीव खेळाडू : ओमकार सावंत (ठाणे), भीमसिंग वसावे (धाराशिव), सुबोध चव्हाण (पुणे).प्रशिक्षक व व्यवस्थापन : मुख्य प्रशिक्षक : पंढरीनाथ बडगुजर (धुळे), सहाय्यक प्रशिक्षक : सुनील चव्हाण (सोलापूर), व्यवस्थापक : मोहन राजपूत (सोलापूर).स्नेहा लामकानेकडे मुलींच्या संघाची कर्णधारपदाची जबाबदारीमुलींच्या संघाचे नेतृत्व सोलापूरच्या स्नेहा लामकाने हिच्याकडे देण्यात आले आहे. विविध जिल्ह्यांतील गुणवंत खेळाडूंचा समावेश असलेला हा संघ राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.महाराष्ट्र मुलींचा संघ : स्नेहा लामकाने (कर्णधार- सोलापूर), धनश्री तामखडे, वेदिका तामखडे, अनुष्का तामखडे (सर्व सांगली), धनश्री कंक, प्रणिती जगदाळे, गुड्डी राठोड (सर्व ठाणे), मैथिली पवार (धाराशिव), कल्याणी लामकाने, प्राजक्ता बनसोडे (सर्व सोलापूर), श्वेता नवले, अपर्णा वर्धे (सर्व पुणे), नंदिनी सिसोदीया (धुळे), अक्षरा सोळंके (सातारा), आर्या भाटकर (मुंबई उपनगर).राखीव खेळाडू : जयश्री पवार (नाशिक), भवरम्मा उटगी (सांगली), स्वरांजली थोरात (धाराशिव).प्रशिक्षक व व्यवस्थापन : मुख्य प्रशिक्षक : अभिजित पाटील (धाराशिव), सहाय्यक प्रशिक्षिका : सौ. समृद्धी पाटील (ठाणे), व्यवस्थापिका : सौ. सुनिता राजपूत (सोलापूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.