मोहाली : पहिल्या दोन लढतींत पुद्दुचेरी व केरळ यांच्याविरुद्ध पराभूत झालेल्या महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाने हिमाचल प्रदेशनंतर आसाम संघावर पाच विकेट राखून विजय मिळवला. महाराष्ट्राच्या सय्यद मुश्ताक अली या राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेतील क गटातील सलग दुसऱ्या विजयात रामकृष्ण घोष (४/४१), विवेक शेलार (३/३०), ऋषिकेश सोनावणे (५४ धावा) व ऋतुराज गायकवाड (नाबाद ४४ धावा) या खेळाडूंनी दमदार प्रदर्शन करीत मोलाचा वाटा उचलला..आसामकडून महाराष्ट्राच्या संघासमोर १७३ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. साहील पारख आठ धावांवर बाद झाल्यानंतर पृथ्वी शॉ व ऋषीकेश सोनावणे यांनी आक्रमक फलंदाजी करीत महाराष्ट्राच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या. पृथ्वी शॉ याला मात्र मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. जितूमोनी कलिताच्या गोलंदाजीवर तो २९ धावांवर बाद झाला. दोघांनी ८१ धावांची भागीदारी रचली..ऋषीकेश सोनावणे याने ३२ चेंडूंमध्ये चार चौकार व चार षटकारांसह ५४ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी साकारली. जितूमोनी कलिताच्याच गोलंदाजीवर तो बाद झाला. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड एका बाजूने किल्ला लढवत होता, मात्र अर्शिन कुलकर्णी व रामकृष्ण घोष हे झटपट बाद झाले. तरीही ऋतुराज गायकवाड व सिद्धेश वीर या जोडीने महाराष्ट्राच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. ऋतुराज गायकवाड याने चार चौकारांसह नाबाद ४४ धावांची खेळी साकारली. सिद्धेश वीरने नाबाद १८ धावा केल्या..१७२ धावांवर रोखलेमहाराष्ट्राच्या गोलंदाजांनी प्रभावी गोलंदाजी करीत आसाम संघाला १७२ धावांवर रोखले. रामकृष्ण घोष याने ४१ धावा देत चार फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला.संक्षिप्त धावफलक : आसाम : २० षटकांत नऊ बाद १७२ धावा (सिबशंकर रॉय ३१, देनिश दास ६१, रामकृष्ण घोष ४/४१, विवेक शेलार ३/३०) पराभूत वि. महाराष्ट्र : २० षटकांत पाच बाद १७३ धावा (पृथ्वी शॉ २९, ऋषीकेश सोनावणे ५४, ऋतुराज गायकवाड नाबाद ४४, सिद्धेश वीर नाबाद १८, जितूमोनी कलिता ३/२१)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.