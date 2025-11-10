Pravin Darekar: महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग संघटनेच्या अध्यक्षपदी प्रवीण दरेकर

मुंबई : वरळी येथील सासमिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल येथे महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या पार पडलेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे माजी अध्यक्ष जय कवळी आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व २७ जागांवर विजय संपादित करत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले आहे..महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून प्रवीण दरेकर निवडून आले आहेत. मतदार प्रतिनिधींनी दाखवलेला विश्वास सार्थ करू व राज्यात बॉक्सिंगला पुन्हा वैभवाचे दिवस आणू, असे प्रवीण दरेकर यांनी विजयानंतर म्हटले..आज झालेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी प्रवीण यशवंत दरेकर यांना ४३, तर विरोधी पॅनेलच्या रणजीत सावरकर यांना ० मते मिळाली. ४३ मतांसह दरेकर हे विजयी झाले. अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लगेच आजीव अध्यक्षपदी किशन नरसी व जय कवळी, कार्याध्यक्षपदी विठ्ठलराव लोखंडकार यांची नियुक्ती केली..महासचिवपदी पुणे जिल्ह्याचे भरतकुमार व्हावळ यांनी प्रतिस्पर्धी राकेश तिवारी यांच्या विरुद्ध ४३-० असा एकतर्फी विजय मिळवला. खजिनदारपदी नाशिकचे ॲड. मनोज पिंगळे बिनविरोध विजयी झाले. उपाध्यक्षपदी पंकज भारसाकळे, मुन्ना कुरणे, मिलिंद साळुंखे, तुषार रंधे, अविनाश बागवे, संग्राम गावंडे, ॲड. गौतम चाबुकस्वार, गौरव चांडक, राजेश देसाई, ॲड. शेख अकबर, वैभव वनकर, संतोष आंबेकर, विक्रांत खेडकर, नील पाटील, कॅप्टन शाहूराज बिराजदार, विजय सोनवणे यांची तसेच, कार्यकारी सचिवपदी शैलेश ठाकूर, प्रशासकीय सचिवपदी महेश सकपाळ हे विजयी झाले, तर विभागीय सचिव म्हणून मयूर बोरसे, मंगेश कराळे, ॲड. संपत साळुंके, अरुण भोसले, विजयकुमार यादव, विजय गोटे हे या आधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत..MCA Election: शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूकीत!.अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सह-कोषाध्यक्षपदी एकनाथ चव्हाण व रिक्त विभागीय सचिवपदी विमलेश सिंग आणि सौरभ मुनघाटे यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.