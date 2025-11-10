Pravin Darekar: महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग संघटनेच्या अध्यक्षपदी प्रवीण दरेकर

क्रीडा

Pravin Darekar Elected President of Maharashtra Boxing Association: महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या निवडणुकीत आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पॅनेलने सर्व २७ जागांवर विजय मिळवत एकहाती सत्ता मिळवली. राज्यात बॉक्सिंगला वैभवाचे दिवस परत आणण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई : वरळी येथील सासमिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल येथे महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेच्या पार पडलेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे माजी अध्यक्ष जय कवळी आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व २७ जागांवर विजय संपादित करत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले आहे.

